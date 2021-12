Coltello puntato: giovane rapinato mentre rincasa a Venezia

Coltello puntato e due parole con chiara inflessione straniera ma sufficientemente chiare per capire che c’è poco da scherzare: “Dammi tutto”.

La vittima questa volta è un 35enne veneziano. Il fatto attorno alla mezzanotte di martedì. La zona è quella prossima ai Tre Ponti, nel sestiere di Santa Croce.

“Dammi tutto”. La frase è sparata da un giovane nordafricano che blocca da dietro l’ignaro veneziano. Il rapinatore evidentemente seguiva già la vittima che rientrava dal lavoro in attesa del luogo più deserto per agire.

La minaccia del coltello è efficace e al malcapitato non è restato che tirare fuori tutto, ma proprio tutto quello che aveva nelle tasche. In sequenza: cellulare, denaro contante, spicci, e persino, alla fine, il mazzetto delle chiavi di casa. Il delinquente gli ha preso tutto ad eccezione dei documenti, così almeno a quelle chiavi non sarà abbinabile un domicilio.

Dopo pochi secondi lo straniero è fuggito in direzione Piazzale Roma. Secondo qualcuno, prendendo la strada per ritornare a Mestre dato che sarebbe lì la ‘base’ di questi ‘trasfertisti’ che ogni tanto si spostano in laguna per colpire sporadicamente approfittando della scarsa movimentazione notturna tra calli e callette.

al malcapitato non è restato che cercare qualcuno per strada che potesse dare l’allarme. Ulteriori informazioni, però, potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere della zona.