Colpo al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer: quattro opere trafugate, valore stimato 9 milioni

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

08/09/2026 — Nella notte il Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra, è stato vittima di un furto: quattro opere attribuite a Pierre-Auguste Renoir sono state sottratte dai locali del museo.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Secondo il sindaco della città, Bryan Masson (Rassemblement National), una delle tele opere è stata abbandonata dai due ladri durante la fuga. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno identificato i due responsabili, che però sono riusciti a dileguarsi.

Il primo cittadino ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore complessivo delle opere sottratte. Ha inoltre riferito che l’allarme del museo è scattato alle 5:48 e che la polizia municipale è intervenuta sul posto alle 5:53.

Masson ha sottolineato la gravità dell’atto, definendolo un attacco al patrimonio e alla memoria storica di Cagnes-sur-Mer.

Il colpo arriva a circa un anno dal maxi-furto al Louvre, quando furono prese otto gemme della Corona di Francia tuttora non ritrovate. Dopo quell’episodio il ministero della Cultura aveva indicato la sicurezza dei musei come priorità. In luglio si sono registrati altri furti: il sottrarre di un collier d’oro da un museo di Chatillon-sur-Seine e, vicino a Strasburgo, il furto al museo Lalique di Wingen-sur-Moder che ha fruttato oltre 4,5 milioni di euro.

Il Museo Renoir, costruito nel 1960 sul sito dell’ultima dimora del pittore vicino a Nizza, conserva il mobilio originale e oggetti appartenuti all’artista. La collezione comprende ritratti, paesaggi e alcuni nudi oltre ad altri materiali legati alla vita e all’opera di Renoir.