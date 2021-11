Circolo Arci “Luigi Nono” nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Circolo Arci “Luigi Nono” in collaborazione con la Dufrayer Dance Company e con il supporto della Municipalità di Venezia Murano – Burano, organizza nel pomeriggio di sabato 27 novembre un’attività ed un evento dedicati.

– Ore 17.00 La Giudecca e le donne

Passeggiata guidata in forma condivisa. Punto di ritrovo di fronte la chiesa di Santa Eufemia.

La Giudecca è un’isola davvero ricca di storie oltre che di scorci e angoli meravigliosi. Dedicheremo questa passeggiata alle donne, andando alla scoperta di figure femminili storiche che hanno vissuto e contribuito alla crescita dell’isola. La passeggiata sarà condotta in modo aperto, perchè di storie da raccontare ce ne sono davvero molte e saremo felici se anche chi parteciperà vorrà condividerne alcune.

– Ore 18.30 Quello che resta

La proposta dello spettacolo nasce con l’idea di portare l’attenzione, una volta in più, sul gravissimo problema della violenza contro le donne, mettendo in scena danza, musica e teatro.

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite il 70 per cento delle donne hanno sofferto o soffriranno un qualche tipo di violenza nella loro vita, indipendentemente dalla nazionalità, dalla cultura, dalla religione o dalla condizione sociale. Tant’è che oggi la violenza contro le donne non è più soltanto un problema di ordine privato e individuale, ma viene considerata come un fenomeno strutturale di cui è responsabile la società nel suo insieme. Il 25 novembre è stata istituita la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma malgrado l’attenzione delle istituzioni internazionali, i dati della cronaca riportano ogni giorno notizie pesantissime che rendono il bilancio delle vittime in costante crescita.

Lo spettacolo di musica e danza, presentato dalla Dufrayer Dance Company, ha preso forma direttamente dalle testimonianze di alcune vittime di violenza, che hanno condiviso coraggiosamente il racconto di quanto subito. “Quello che resta”, titolo scelto per lo spettacolo parla delle violenze di ogni tipo che le donne subiscono, della loro invisibile sofferenza interiore, delle emozioni e sensazioni che vivono ma non mostrano.

In scena due donne, una ballerina e una pianista che suona dal vivo musiche di Erik Satie.

Regia e coreografia: Sylvio Dufrayer

Interprete: Alessandra Lofiego

Pianoforte: Aurora Colcera

– Ore 19.30 Momento conviviale a chiusura della serata

_

L’ingresso è gratuito

In base al Decreto-Legge 23 luglio 2021 n.105, l’accesso alle aree per gli spettacoli è consentito esclusivamente a chi è in possesso del Certificato Verde – Green Pass

_

IL CIRCOLO ARCI “LUIGI NONO”

Il Circolo Arci “Luigi Nono” è un’ associazione no profit attiva da trent’anni, che organizza e promuove iniziative rivolte principalmente ai residenti dell’isola. Tra le molte attività di tipo culturale, ludico, sportivo, di animazione territoriale, di attivazione e sostegno sociale, indimenticabili sono: gli scacchi viventi in Piazza San Marco, le 20 edizioni dei Veci Zoghi da Campo, le 12 edizioni del Festival delle Arti Giudecca Sacca Fisola e lo street basket. Nella sua sede si tengono inoltre lezioni di musica, di teatro, di cucina e di videomaking e molto altro.

IL CENTRO CIVICO ZITELLE

Da poco il Circolo, insieme alle altre associazioni riunite nell’ATS “Giudecca Attiva”, ha ricevuto da parte del Comune di Venezia la concessione degli spazi del CZ95 – Centro Civico Zitelle. Dallo scorso aprile lo spazio e le aree verdi circostanti sono stati teatro del progetto di rigenerazione urbana “Il Provvisorio”, che attraverso un palinsesto di eventi e attività ha coinvolto i cittadini e le associazioni locali nella riattivazione degli spazi da molto tempo in disuso.

Il Provvisorio è un’azione pilota avviata dalle associazioni Arci Giovani Luigi Nono, Baba Jaga, Circolo Fotografico la Gondola e Poveglia per tutti nell’ambito del progetto #tuttamialacittà: il Volontariato Attivo per la Rigenerazione Urbana 2020/2021 di Cavv – Csv Venezia, in collaborazione con Università Iuav di Venezia.

DUFRAYER DANCE COMPANY

Compagnia di danza contemporanea, creata nel 1985 da Sylvio Dufrayer, danzatore e coreografo brasiliano dopo una lunga esperienza di lavoro nelle principali compagnie di danza brasiliane.

Il suo linguaggio creativo parte da una ricerca del movimento, dove la segmentazione, la frammentazione e la dinamica, sono elementi chiave per svolgere un linguaggio nel quale il corpo arriva a stabilire una sua propria “partitura”. Questo permette di imprimere nelle sue opere coreografiche, una qualità drammaturgica che crea interazione con altri tipi di arte formando un cosiddetto dialogo multidisciplinare.