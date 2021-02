[viabilità, informazioni, autostrade]

Chiuso tratto di autostrada in A4 tra Brescia Est e Desenzano. Il tratto resterà chiuso in entrambe le direzioni nella notte del 20 febbraio 2021.

Per lavori di realizzazione di scambi di carreggiata al Km 239+600 fino al Km 241+700 a seguito dei cantieri avviati dal Consorzio CepavDue per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, in A4 in entrambe le careggiate tra i caselli di Brescia Est e Desenzano (dal km 244+350 al Km 228+660), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 20.00 di sabato 20 febbraio fino alle ore 6.00 di domenica 21 febbraio 2021.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Brescia Est e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Desenzano.

Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Desenzano e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Brescia Est. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Brescia Est e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Desenzano.

Conseguentemente ai lavori sopra descritti a partire dal 21 febbraio e fino al 6 giugno 2021 ai viaggiatori sarà garantita la percorrenza su tre corsie per ogni direzione di marcia.

La Società fa sapere che profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.