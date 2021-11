Igiene e sicurezza: chiuso bar a gestione cinese a Marcon

Nella serata di mercoledì la Stazione Carabinieri di Marcon, supportata nelle fasi tecniche dai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Venezia e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Treviso, hanno dato luogo ad un mirato controllo del bar “Centrale” di Viale Don Sturzo, nell’ambito di un piano di interventi congiunti con il quale vengono disposte verifiche approfondite alle attività commerciali del territorio.

I Carabinieri del NIL hanno riscontrato alcune violazioni della normativa sulla regolarità dei luoghi di lavoro, come la mancata formazione sulla sicurezza e la mancata dotazione dei DPI, elevando sanzione per 25.000 euro; i colleghi del N.A.S. hanno invece rilevato inadeguatezze igienico strutturali elevando a loro volta sanzioni per 1.000 euro nei confronti del gestore di nazionalità cinese. L’attività dell’esercizio è stata sospesa in attesa delle regolarizzazioni.

Il piano di controlli cadenzati settimanalmente proseguirà anche nei prossimi mesi.