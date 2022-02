Chioggia, chiuso Ponte dei Padri Cavanis per manutenzione

Per consentire la sistemazione del manto stradale e delle piastre di copertura ai sottoservizi, dalle ore 7.00 del 21 febbraio alle ore 19.00 dell’11 marzo 2022, viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli sul ponte Cavanis, con deviazione per le vie: Turati; Maestri del Lavoro; Naccari; Repubblica e Duomo in un senso, e per le vie: Cavour; Repubblica; Naccari; Maestri del Lavoro e Turati nell’altro. Nessuna interdizione, invece, per le biciclette e i pedoni, che potranno attraversare il ponte come di consueto nei percorsi laterali riservati.

In una parte del piazzale della stazione ferroviaria sarà istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con rimozione del mezzo, per consentire il transito dei mezzi pubblici di trasporto. Nel piazzale antistante la Cittadella della Giustizia, divieto di sosta con rimozione del mezzo in tre stalli.

Il Settore Lavori Pubblici provvederà ad istallare la relativa segnaletica stradale, compresa quella di preavviso e di deviazione. In ogni momento sarà garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, assistenza e polizia in caso di situazione di emergenza.