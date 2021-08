Basta considerare Chioggia Cenerentola della Provincia di Venezia. Di Mauro Armelao (*)

Senza voler entrare nel merito di quanto accaduto la notte di Ferragosto nel nostro Lungomare, teatro di un’aggressione ai danni di una giovane ragazza residente a Chioggia ad opera presumibilmente di alcuni cittadini rom, non posso accettare il fatto che durante la riunione tecnica di coordinamento, presieduta dal Prefetto di Venezia, si sia esclusa totalmente la nostra città nella ripartizione dei 12 agenti di Polizia.

Non possiamo abbandonare il territorio clodiense affidando la sicurezza alla fortuna.

Maggiori risorse umane, da impiegare come potenziamento durante la stagione estiva, non solo vanno ad aumentare la prevenzione di un territorio vasto come il nostro, ma contribuiscono sensibilmente a ridurre i tempi di intervento in caso di necessità.

Inutile nascondersi, Chioggia è una città che ha bisogno di più risorse per tutto il periodo estivo.

Entro il primo trimestre di ogni anno, il Sindaco di Chioggia dovrebbe incontrare il Prefetto di Venezia portando tutti i presidenti delle categorie economiche della città (sempre sensibili ai temi legati alla sicurezza, nessuno escluso, per far fronte comune affinché anche Chioggia sia tenuta in considerazione e le sia data la giusta attenzione.

Non è questo il momento di abbassare la guardia.

Una cosa è certa, la nuova Amministrazione Comunale, da subito, dovrà studiare in fretta la fattibilità di aumentare l’organico della Polizia Locale, facendo oltretutto assunzioni a tempo determinato per il periodo di giugno-luglio-agosto.

È molto importante, impiegare il personale sulle spiagge in modo da essere pronti a fronteggiare la piaga del commercio abusivo.

Una vera e propria task force, che non lasci alcuna tregua ai commercianti abusivi.

Non è più pensabile che a causa del poco organico a disposizione la Polizia Locale in piena estate chiuda i battenti alle ore 20.

Per prevenire tutti quegli episodi di disturbo e degrado, denunciati dalla cittadinanza e dalle categorie, bisogna fare in modo che ci sia maggior efficienza negli interventi consoni alla polizia locale, utilizzando così Polizia e Carabinieri per interventi delicati ed urgenti che non sempre, per i motivi sopracitati, riescono ad adempiere con la massima efficacia.

(*) Mauro Armelao

Candidato Sindaco

LEGA – SALVINI PREMIER di Chioggia