Carnevale di Venezia: oltre 100mila arrivi

Il Carnevale di Venezia 2022, nonostante la programmazione soft per evitare i rischi della pandemia, parte con un più che considerevole numero di arrivi in città. Nei primi due giorni sono state registrate oltre 100 mila presenze in città, 55 mila delle quali domenica.

Rispetto a sabato c’è stata una crescita di circa 18mila ospiti arrivati in laguna.

Circa 25 mila sono stati gli stranieri, la maggior parte dei quali ha dormito in città.

Il 23,58% sono turisti francesi, seguiti da inglesi (12,97%), spagnoli (12,89%) e tedeschi (7,24%).

Carnevale di Venezia che idealmente parte con l’immagine di un corteo acqueo composto da venti imbarcazioni tipiche della laguna veneziana.

Il corteo, partito alle 19 da Ca’ Vendramin Calergi, è scivolato lungo le acque del Canal Grande, snodandosi in un percorso che ha visto il momento più emozionante quando una sfera volante illuminata è stata liberata per ondeggiare nei cieli veneziani, regalando un’atmosfera onirica alla città.

A fianco della ‘Serenissima’ della Regata Storica e di due magnifiche Bissone, la Veneziana e la Bizantina, hanno sfilato in apertura la Pantegana della Festa, affiancata da due imbarcazioni con a bordo i Medici della Peste, il Toro della Compagnia dell’Arte dei Mascareri.

Al corteo ha preso parte anche la Maria del Carnevale 2021, Mara Stefanuto, su una grande altalena. La giovane ha indossato un costume creato per l’occasione dall’Atelier Stefano Nicolao.

Poche le maschere in giro ma commenti positivi da parte degli operatori commerciali e turistici che hanno finalmente visto arrivare una boccata d’ossigeno, anche se poco regolamentata. Al punto che in certi orari si sono viste concentrazioni troppo intense di persone e anche assembramenti. Mugugni anche per le croniche code che si sono presto create in alcuni pontili per salire a bordo dei vaporetti.