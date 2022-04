Carabinieri salvano ragazza aggrappata alla ringhiera mentre il ragazzo voleva farla cadere di sotto

E’ incredibile la scena che si sono trovati davanti i carabinieri intervenuti in un bed and breakfast in salvataggio di una 16enne.

La ragazzina era aggrappata alla ringhiera mentre il “suo ragazzo” voleva farla cadere di sotto.

Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

I Carabinieri sono intervenuti in un noto bed & breakfast nel centro storico di Civitavecchia.

La 16enne aveva accettato di passare la notte con l’uomo, un ex pugile 32enne, conosciuto sui social, ma lui avrebbe abusato di alcol e forse stupefacenti facendo richieste che la minorenne non voleva accettare.

Fortunatamente, prima di tentare la fuga dal balcone la vittima in lacrime è riuscita ad avvisare i genitori che hanno chiamato i carabinieri.

La ragazza è stata trovata dai militari aggrappata alla ringhiera mentre l’uomo, un 32enne, stava provando a sollevarla per farla precipitare.

I militari hanno quindi arrestato il 32enne per tentato omicidio.

E non è stata un’operazione semplice. È stata necessaria la collaborazione di più pattuglie dei carabinieri per bloccare e arrestare l’uomo, ancora attivo nel campo del pugilato, anche a causa del suo palese stato di ebbrezza.

La ragazza l’avrebbe anche accusato di aver assunto droghe, ma non sono state trovate tracce di sostanze dai militari.

La richiesta di intervento dei Carabinieri è arrivata grazie alla madre, allertata dalla ragazza in lacrime. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

Il 32enne è un pugile amatoriale sordomuto, Ivan Rossi.

La madre della ragazza, ricevuta la chiamata, si è messa subito in viaggio in soccorso della figlia allertando però il 112. Una pattuglia dei carabinieri, che era in zona per i controlli antimovida, ha raggiunto la struttura ricettiva. I militari hanno sentito le grida della ragazza che si trovava sul terrazzo ed era aggrappata alla ringhiera.

Dopo una colluttazione, utilizzando anche lo spray al peperoncino, sono riusciti a bloccare l’aggressore.

Nei confronti di Ivan Rossi la Procura contesta al momento i reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.