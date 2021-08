Cade dalla bicicletta mentre fa evoluzioni: grave 11enne

Ragazzino 11enne in gravi condizioni dopo una caduta dalla bicicletta.

La caduta gli ha provocato una botta alla testa contro il suolo.

Per questo l’ 11enne ora è grave in ospedale.

Il ragazzino è residente a Pravisdomini.

L’incidente è avvenuto mentre giocava in bicicletta con gli amichetti nel parco comunale di Annone Veneto (Venezia).

Il gioco consisteva nel fare evoluzioni saltando alcuni ostacoli.

Un gradino ha tradito l’undicenne che è caduto dalla sella sbattendo la testa.

Uno degli amichetti, dopo aver visto che il compagno è svenuto, ha chiamato il 118 spiegando il fatto.

Sul posto sono immediatamente arrivati autoambulanza e elicottero.

Anche i carabinieri sono arrivati per i rilievi.

Il piccolo paziente è stato portato in elicottero all’ospedale pediatrico di Padova.

Trasferito nel reparto di Terapia intensiva, il piccolo si trova in stato di coma a causa del trauma cranico.

Per questo i medici hanno dichiarato la “prognosi riservata”.