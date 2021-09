Brugnaro in conflitto di interessi? Interrogazione al governo

I terreni acquistati da Brugnaro all’ “entrata” di Venezia oggetto di un conflitto di interessi? Lo chiede SI con un’Interrogazione,

“Secondo un’inchiesta del quotidiano ‘Il Domani’, la giunta del Comune di Venezia, all’interno del piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030, ha inserito un progetto che dirotterà parte dei flussi turistici che entrano in città nei terreni oggi di proprietà di una società riconducibile al Sindaco Luigi Brugnaro”.

“Vogliamo sapere dal ministro Giovannini quali opportune verifiche ha assunto o intende assumere” per “accertare la presenza di eventuali profili di illegittimità e di irregolarità stante il presunto conflitto di interessi che coinvolgerebbe il Sindaco di Venezia”.

Questo quanto contenuto, secondo quanto riferisce una nota, l’interrogazione che il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni ha presentato al governo.

“Il piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030 – si legge nell’interrogazione – ridisegna il sistema degli accessi alla città e all’interno del piano è prevista anche la realizzazione di un terminal intermodale ‘terra mare’ sui terreni acquisiti da Brugnaro nel 2006 a prezzi irrisori perché non bonificati”.

Secondo il quotidiano il Domani l’attuale Sindaco di Venezia da anni starebbe tentando di cambiare la destinazione d’uso di quell’area di cui è proprietario tramite la società Porta di Venezia, che oggi ha un patrimonio valutato in 15 milioni di euro.

Quest’estate il Comune di Venezia ha pubblicato il bando di gara per realizzare il progetto di fattibilità del terminal che:

da una parte accoglierà centinaia di bus turistici, passeggeri di tram e treni con una nuova stazione ferroviaria,

dall’altra sarà un approdo per la navigazione turistica, con tanto di scavo di un nuovo canale nel delicato ecosistema lagunare”.

“Insomma – conclude Fratoianni – siamo di fronte ad un potenziale conflitto di interessi che porterebbe l’intera area, la cui proprietà è riconducibile al Sindaco di Venezia, ad una enorme rivalutazione”