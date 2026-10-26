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HomenotizieBologna espugna l’Unipol Domus: 2-0 al Cagliari nell’anticipo dell’8ª giornata

Bologna espugna l’Unipol Domus: 2-0 al Cagliari nell’anticipo dell’8ª giornata

Il Bologna vince 2-0 sul Cagliari all’Unipol Domus nell’anticipo dell’8ª giornata di Serie A: gol in ciascuna frazione e controllo finale dei rossoblù emiliani.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Bologna ha ottenuto una vittoria esterna sul Cagliari per 2-0 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, giocato all’Unipol Domus. La squadra emiliana ha trovato il gol nel primo tempo e ha raddoppiato nella ripresa, portando a casa l’intera posta in palio.

Nel corso della prima frazione il Bologna ha imposto ritmo e concretezza, sbloccando il risultato contro i padroni di casa. Nella ripresa gli ospiti hanno raddoppiato, mettendo in sicurezza il match.

Il Cagliari ha provato a reagire nella parte finale della partita per riaprire i giochi, ma il Bologna ha controllato con ordine fino al fischio finale. Il successo conferisce tre punti preziosi alla formazione rossoblù emiliana in classifica.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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