Bologna espugna l’Unipol Domus: 2-0 al Cagliari nell’anticipo dell’8ª giornata

Il Bologna ha ottenuto una vittoria esterna sul Cagliari per 2-0 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, giocato all’Unipol Domus. La squadra emiliana ha trovato il gol nel primo tempo e ha raddoppiato nella ripresa, portando a casa l’intera posta in palio.

Nel corso della prima frazione il Bologna ha imposto ritmo e concretezza, sbloccando il risultato contro i padroni di casa. Nella ripresa gli ospiti hanno raddoppiato, mettendo in sicurezza il match.

Il Cagliari ha provato a reagire nella parte finale della partita per riaprire i giochi, ma il Bologna ha controllato con ordine fino al fischio finale. Il successo conferisce tre punti preziosi alla formazione rossoblù emiliana in classifica.