TG3 Mondo: l’edizione del 24 ottobre 2026 del settimanale internazionale

L’edizione di TG3 Mondo del 24 ottobre 2026 si presenta come la rubrica di approfondimento internazionale del Tg3 curata da Stefano Pizzetti. Il programma offre servizi e analisi sui temi esteri con la formula del telegiornale di approfondimento.

La redazione è a cura di Roberto Balducci; la conduzione è affidata a Maria Cuffaro. TG3 Mondo va in onda il sabato e la domenica dalle 23:25 circa alle 23:50.

L’appuntamento copre aree tematiche ampie: ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo.

Questa edizione del 24/10/2026 è inserita nella programmazione informativa Rai e si rivolge a un pubblico interessato a approfondimenti internazionali e a temi di attualità multidisciplinari.