5 x 1000
HomenotizieTG3 Mondo: l’edizione del 24 ottobre 2026 del settimanale internazionale

TG3 Mondo: l’edizione del 24 ottobre 2026 del settimanale internazionale

TG3 Mondo del 24/10/2026: rubrica del Tg3 curata da Stefano Pizzetti, redazione di Roberto Balducci, condotta da Maria Cuffaro; in onda sabato e domenica 23:25-23:50.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

L’edizione di TG3 Mondo del 24 ottobre 2026 si presenta come la rubrica di approfondimento internazionale del Tg3 curata da Stefano Pizzetti. Il programma offre servizi e analisi sui temi esteri con la formula del telegiornale di approfondimento.

La redazione è a cura di Roberto Balducci; la conduzione è affidata a Maria Cuffaro. TG3 Mondo va in onda il sabato e la domenica dalle 23:25 circa alle 23:50.

L’appuntamento copre aree tematiche ampie: ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo.

Questa edizione del 24/10/2026 è inserita nella programmazione informativa Rai e si rivolge a un pubblico interessato a approfondimenti internazionali e a temi di attualità multidisciplinari.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE