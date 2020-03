Avviso al pubblico: il Comune di Venezia sospende tutte le attività di teatri e cinema fino al 3 aprile

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Salute, ha pubblicato mercoledì 4 marzo (live.comune.venezia.it/it/coronavirus-misure-comune-venezia) un nuovo decreto contenente “misure urgenti di contenimento del contagio” da coronavirus sull’intero territorio nazionale che prevedono, tra l’altro, la sospensione totale delle attività nei teatri e nei cinema fino al prossimo 3 aprile.

Per quanto riguarda gli spettacoli in programma al Teatro Toniolo e al Teatro Momo, il Settore Cultura sta lavorando per ricollocare gli spettacoli sospesi e valutare le modalità di rimborso in caso di annullamento.

Entro la prossima settimana sarà con ogni probabilità possibile avere un quadro più preciso della situazione e fornire quindi informazioni accurate su spostamenti e rimborsi.