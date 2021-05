Esplosione nella notte: a fuoco due auto parcheggiate vicine a Mogliano

Paura nella notte a Mogliano Veneto, in via delle Azalee.

Poco prima delle 2, della notte scorsa, i vigili del fuoco sono stati allertati perché due autovetture parcheggiate vicine si erano incendiate.

I pompieri sono intervenuti in Via delle Azalee arrivando da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori.

Nessuna procedura di assistenza sanitaria è stata necessaria in quanto non vi erano persone coinvolte nell’incendio.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo di quelli che erano ormai due rottami.

Le due auto, una Mercedes e una Audi che sono andate irrimediabilmente distrutte, erano parcheggiate a qualche metro una dall’altra, e sono andate completamente distrutte dal rogo.

L’incendio ha provocato anche l’annerimento di una facciata della vicina abitazione.

Sul posto successivamente anche il carro ambientale dei vigili del fuoco per la bonifica della zona.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Per il momento vi è massimo riserbo sulle teorie all’origine del fuoco.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.