Aumenti della benzina: dal Friuli corsa ai distributori sloveni

Aumenti della benzina: file alle stazioni di servizio della Slovenia e le code sono composte da clienti locali e da residenti della vicina regione Friuli Venezia Giulia.

E’ partita dunque la corsa ai distributori di benzina della vicina Slovenia, dove il rincaro incide ma in maniera inferiore rispetto all’Italia.

Da Trieste a Gorizia, passando per la provincia di Udine, si sono allungate in questi giorni le code di automobili ferme alle stazioni di servizio al di là del confine per cercare di tamponare gli effetti degli aumenti per la crisi che si sommano a quelli ‘strutturali‘.

Per fare rifornimento, in particolare tra le province di Udine e Gorizia, i conducenti sono disposti ad aspettare anche più di un’ora.

I rincari sul pieno di benzina e diesel in regione sono schizzati alle stelle con prezzi che superano abbondantemente i 2,1 euro al litro ormai ovunque a seguito del conflitto Russia-Ucraina.

Aumenti della benzina mitigati comunque in Friuli Venezia Giulia dagli sconti già previsti per l’acquisto agevolato di carburante per i residenti; sconti che però non riescono a compensare i rincari e tantomeno a competere con i prezzi sloveni.

Il risparmio medio oltre confine oscilla tra i 50 e i 60 centesimi al litro.

Le scene, nei valichi principali e in quelli secondari, da Vencò a Mernico, si ripetono così identiche: interminabili file di auto, tutte con targa italiana, in paziente attesa del proprio turno per fare il pieno.

Il tam tam corre anche sui social per accaparrarsi le notizie circa gli orari di apertura dei distributori sloveni, spesso aperti sette giorni su sette, dalle prime ore del mattino.

Utenti iscritti a gruppi fb collegati alla città di Trieste si scambiano informazioni su prezzi applicati dalle diverse stazioni di servizio in Slovenia per valutare assieme la più conveniente.