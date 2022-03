“Appartamenti pubblici di Venezia non possono restare chiusi per decenni”. Lettere.

Sappiamo che la nostra città, Venezia, non è “facile” da vivere ma tutelare i veneziani è un dovere dei nostri amministratori.

Gli appartamenti di proprietà di enti pubblici non possono rimanere chiusi per decenni perché si deteriorano più che in altre città.

Se non ci sono i fondi per restaurarli perché non si chiede ai possibili inquilini di affrontare personalmente una certa spesa per renderli abitabili?

Pur di non abbandonare la propria città molti si renderebbero disponibili a farlo.

Poi, nel rispetto e nel diritto di coloro che “sono per strada” è indispensabile verificare la situazione economica dei privilegiati che abitano case di proprietà pubblica e hanno un tenore di vita che rivela le loro floride entrate, aspetto questo che da decenni si preferisce non affrontare!

Sandra

(lettera firmata)