Anonimo benefattore ricompra le uova rubate ai bambini

Anonimo benefattore ricompra le uova pasquali che erano state rubate pochi giorni fa e che dovevano esser donate ai bambini

ricoverati in oncologia a Padova.

Grazie a questo gesto di generosità sono state donate, tramite la Tenenza dei Carabinieri di Mira, le uova di cioccolato comprate da un residente all’ospedale di Padova.

I militari si sono infatti visti recapitare, nei giorni scorsi, alcune uova di Pasqua in caserma: un imprenditore del posto che vuole rimanere rigorosamente anonimo ha contattato i carabinieri per chiedere di fare da tramite con i volontari dell’hospice oncologico di Padova. Volontari che nei giorni scorsi avevano denunciato sulla stampa il vile furto di decine di uova di cioccolato nel parcheggio del cimitero di Malcontenta. Le uova pasquali rubate erano destinate ai piccoli sfortunati ricoverati nel reparto di oncologia alla Fondazione “Città della speranza” di Padova.

I carabinieri, oltre a recapitare il dono, avevano sentito l’esigenza di

esprimere anche la loro vicinanza ai piccoli malati, raccogliendo spontaneamente una piccola cifra.

Si è così organizzato l’incontro con i volontari in caserma per la consegna delle uova e della donazione, un gesto d’amore che cancella la tristezza per il vile furto commesso.

Le uova di cioccolato sono già in viaggio per l’ospedale.