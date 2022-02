Aladin. Il Musical geniale al Teatro Comunale di Vicenza

Arriva finalmente al Teatro Comunale di Vicenza lo spettacolo “Aladin. Il musical geniale” ideato e diretto da Maurizio Colombi, con le musiche originali e gli arrangiamenti musicali di Davide Magnabosco, Alex Procacci, Paolo Barillari, inizialmente previsto a metà gennaio e poi saltato a causa dei Covid: sabato 5 febbraio alle ore 18.00 e domenica 6 febbraio alle ore 17.00 il sontuoso family show ispirato a una delle più celebri novelle delle “Mille e una notte” sarà sul palcoscenico della Sala Grande con il suo cast di venti artisti tra attori, cantanti e ballerini e la sua storia dal sapore fiabesco che da secoli alimenta in Europa il mito d’Oriente.

Lo spettacolo è un musical dal sapore comico, ricco di ironia e di trovate di grande effetto, adatto ad un pubblico di tutte le età, portato in scena da un cast creativo molto collaudato, composto da Alessandro Chiti per la scenografia (che prevede ben 24 cambi di scena) e il disegno luci curato da Christian Andreazzoli, con quadri che sveleranno paesaggi desertici, il sontuoso palazzo del Sultano, il balcone di Jasmine sul giardino del palazzo, il fervente mercato della città, la prigione, la bottega di Aladin, la grotta del tesoro e il romantico volo di Aladin e Jasmine sui tetti di Bagdad, per un’ambientazione sognante e fiabesca, degna del titolo.

Dopo il debutto al Teatro Brancaccio di Roma a fine dicembre, il musical nella nuova versione riprenderà la sua tournée e così “Aladin. Il musical geniale” potrà portare la sua dose di buonumore e fascino orientaleggiante in giro per i palcoscenici italiani.

I due autori, Maurizio Colombi, regista, autore e attore con Alessandro longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio, tornano infatti insieme per questo nuovo spettacolo con l’intento di replicare il grande successo di “Rapunzel il Musical”, “Peter Pan il musical” e “La Regina di Ghiaccio il musical”.

Il nuovo show ripercorre le avventure di Aladino e del genio della lampada, in una sontuosa ambientazione mediorientale con alcune contaminazioni in stile Bollywood nelle musiche originali e negli arrangiamenti musicali, con brani originali composti dagli autori e un medley di successi internazionali, arricchito dagli scintillanti e curatissimi costumi di Francesca Grossi e dalle coreografie di Rita Pivano. Gli effetti speciali di grande impatto visivo sono curati da Erix Logan (tra tutti, le apparizioni e le sparizioni dei due geni e le trasformazioni di Aladin); Il disegno fonico è di Emanuele Carlucci, mentre i contributi video sono di Claudio Cianfoni.

Nella storia ci saranno ovviamente tutti i personaggi della fiaba: Aladin, interpretato da Giovanni Abbracciavento, la bellissima Jasmine, solo in apparenza indifesa, in realtà caparbia e determinata impersonata da Emanuela Rei, attrice in numerose serie tv per ragazzi, il Genio della lampada, l’attore e cantante Umberto Noto e il Genio dell’anello, pasticcione e maldestro ma di animo buono, a cui presta volto e voce Michele Savoia; e ancora il potente e malvagio Jafar, consigliere del Sultano, interpretato da Maurizio Semeraro e la mamma di Aladin (Fulvia Lorenzetti). Accanto a loro saranno in scena personaggi inediti come Abdul, il ladruncolo amico di Aladin, Aisha l’ancella amica di Jasmine, Coco la simpatica scimmia ammaestrata, Skifus l’assistente di Jafar, guardie e concubine varie.

La riscrittura di una delle più belle fiabe di tutti i tempi diventa così un musical originale e irriverente che gioca con gli equivoci per incantare grandi e piccoli in un’atmosfera spettacolare, ricca di magia, avventura, risate e musiche strepitose, due ore di leggerezza e divertimento assicurati. I possessori dei biglietti potranno assistere alle date di recupero dello spettacolo “Aladin. Il musical geniale”, mantenendo il giorno scelto (sabato o domenica) al momento dell’acquisto; per il musical sono in vendita ancora dei biglietti. Da sabato 5 febbraio sarà aperto, un’ora prima dell’inizio degli spettacoli, il bar nel piazzale esterno del Teatro.

I biglietti per lo spettacolo costano 39 euro l’intero, 34 euro il ridotto over 65 e 23 euro il ridotto under 30; è previsto uno sconto famiglia, acquistando 2 biglietti adulti (intero o over 65), i ragazzi fino a 12 anni pagano solo 10 euro. Lo sconto è applicabile solo alla cassa. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro, appuntamento obbligatorio, dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.15, al telefono, chiamando lo 0444-324442 (nei giorni di apertura dalle 16 alle 18) oppure online sul sito www.tcvi.it ; possono essere acquistati anche con 18 App e con la Carta del Docente.

Relativamente alle misure di contenimento della pandemia, i biglietti per gli spettacoli sono nominali. In caso di acquisto per più spettatori, sarà necessario fornire i dati anagrafici e l’indirizzo mail di ognuno. In base alle normative vigenti, l’accesso alle sale teatrali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “Green Pass rafforzato”, ovvero a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. All’interno del Teatro è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione superiore FFP2.

