Accoltellamenti al MoMA, due feriti nel Museo

Il Museum of Modern Art (conosciuto anche con l’acronimo MoMA), che si trova a Midtown Manhattan, New York, sulla 53ª strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue, è stato teatro di un giallo poco fa per il quale le indagini della polizia sono ancora in corso.

Ed è paura a New York, appena si diffonde la notizia di un uomo che accoltella due persone all’interno del popolare Museum of Modern Art (Moma) in pieno sabato pomeriggio.

Il museo è stato evacuato per motivi di sicurezza, facendo scattare il panico fra il pubblico ignaro dell’incidente.

Le indagini della polizia sono ancora in corso. Le telecamere hanno immortalato il responsabile, un uomo bianco sui 60 anni con indosso una maglietta colorata sotto una giacca nera.

A far scattare la sua furia potrebbe essere stata la revoca dell’abbonamento: all’uomo era stata inviata la lettera di revoca venerdì, ma già sabato sui computer del museo compariva l’assenza del suo abbonamento.

Così quando si è presentato si è visto negare l’ingresso e si è innervosito tanto da “attaccare due dipendenti del museo e colpirli più volte”, riferisce la polizia, che ancora non è riuscita a fermarlo.

L’uomo infatti si è subito allontanato dopo l’attacco, facendo perdere le sue tracce.

Il suo comunque non sarebbe un volto nuovo per gli agenti che lavorano nell’area: pur non avendo alcun arresto a suo carico, è stato fermato in passato per altri due incidenti nelle vicinanze.

Il sindaco di New York, Eric Adams, è stato subito informato e continua a seguire gli sviluppi anche se, al momento sembra trattarsi di un caso isolato.

e due persone accoltellate, una donna e un uomo, sono ricoverate in ospedale.