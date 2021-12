A Venezia librerie come in America: bar interni e bevande, il Comune dice sì

Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato con 23 voti a favore, 8 astenuti e un non votante la modifica dell’articolo 13 del Regolamento di igiene per attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

La modifica del Regolamento introduce una specifica disciplina in materia di salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano all’interno di librerie, anche al fine di salvaguardare queste attività ad oggi non adeguatamente considerate dal Regolamento di igiene e quindi prive di appropriata regolamentazione.

Per questo, l’art. 13 del Regolamento viene modificato aggiungendo, alla fine dell’articolo, il comma 8:

“Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento per le attività di somministrazione alimenti e bevande, le attività di somministrazione ubicate all’interno delle librerie devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. Presenza servizi igienici con antibagno (possono essere utilizzati quelli della libreria);

2. Attrezzature per preparazione bevande calde (caffè espresso, etc; forno microonde) con contratto manutenzione;

3. Frigorifero per conservazione alimenti e bevande;

4. Congelatore per conservazione materie prime;

5. Attrezzatura per lavaggio stoviglie; se assente, solo stoviglie a perdere;

6. Spazio attrezzato per la somministrazione (tavolini sedie, o anche solamente il banco vendita);

7. Corso di formazione per titolare/commessi;

8. Spogliatoi per armadietti a doppio scomparto;

9. Piccolo deposito per prodotti del food;

10. Se si vogliono preparare alimenti è necessario l’anti e WC dedicato al personale che manipola;

11. Tutti devono, in ogni caso, avere un piano di autocontrollo Reg. CE 852/04”.