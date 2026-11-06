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World24 di Rai News 24: il palinsesto e la squadra del 5 novembre 2026

World24, rubrica di Rai News 24 in onda il 5/11/2026. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 21:30-21:45; coordinamento Redazione Esteri e staff indicato.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 5 novembre 2026 Rai News 24 ha trasmesso World24, la rubrica curata dalla testata per l’informazione internazionale.

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì con appuntamento quotidiano fissato alle 21:30-21:45. Il coordinamento dei programmi è affidato alla Redazione Esteri.

La conduzione e cura del programma sono state svolte da un gruppo editoriale composto da Andrea Gerli, Annamaria Esposito, Aldo Anziano, Silvia Arcelli, Andrea Vaccarella, Veronica Fernandes, Ilario Piagnerelli, Marina Lalovic, Emma Farnè, Carlotta Macerollo, Raffaella Cosentino, Alessandro Carboni e Katia Cerratti. Hanno collaborato come assistenti Aurora Corbi e Chiara Cassarà.

Tra le aree tematiche trattate dalla rubrica si segnalano ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo. World24 rientra nell’offerta informativa di Rai News 24 e si integra con i canali e i contenuti della testata.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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