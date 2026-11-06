Se Domani non Torno: all’UCI Luxe Marcon proiezione evento con Gino Cecchettin per l’uscita del film dedicato a Giulia Cecchettin

Dopo l’anteprima alla XI edizione della Festa del Cinema di Roma, il film Se Domani non Torno arriva dal 5 novembre in tutto il circuito UCI Cinemas e l’UCI Luxe Marcon ospiterà un evento speciale per questo film: l’8 novembre lo spettacolo delle 19:30 sarà infatti seguito da un incontro in sala tra il pubblico e Gino Cecchettin, papà di Giulia e co-sceneggiatore del film; il Q&A sarà moderato dalla giornalista Marta Perego.

Il film, dedicato a Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, apre una riflessione profonda su quanto c’è ancora da fare per contrastare la violenza di genere sulle donne.

Inoltre, UCI Cinemas supporta attivamente l’attività di divulgazione e sensibilizzazione della Fondazione Cecchettin con il menu Continuiamo a fare rumore ispirato al film; per ogni menu venduto, il circuito devolverà 1 euro alla Fondazione.

Se domani non torno

Se domani non torno è il film tratto dalla storia di Giulia Cecchettin.

Una famiglia come tante, che potrebbe essere la nostra. Gino Cecchettin e i suoi figli: il più piccolo Davide al liceo, la grande Elena che è all’estero a studiare e Giulia che sta per laurearsi. Ma l’11 novembre 2023 Giulia scompare e niente è più come prima. Inizia un incubo che non credevano potesse accadere a loro. Questa è la storia di un’assenza gigantesca e di come una famiglia come tante trova la forza di trasformare un inimmaginabile dolore privato in un grido collettivo d’impegno per il cambiamento. Perché storie come questa non debbano più essere raccontate.

Prodotto da Notorious Pictures e diretto da Paola Randi, che ne firma la sceneggiatura insieme a Lisa Nur Sultan. Il film nasce dal libro Cara Giulia scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso, edito da Rizzoli.

UCI Cinemas

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 33 strutture multiplex e un totale di 336 schermi.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie automatiche UCI Cinemas, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it