Incendio in una tenda per sfollati a Khan Younis: due bambini sono morti

ROMA, 31 ottobre 2026 — Due bambini hanno perso la vita in un incendio divampato all’interno di una tenda adibita a rifugio per sfollati ad al-Mawasi, nella località di Khan Younis, nel nord della Striscia di Gaza. La notizia è stata riferita dall’ospedale di Nasser a quanto riportato da Al Jazeera.
Nello stesso bollettino mediatico, viene segnalato che quattro persone sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco nel campo di al-Maghazi, nella Striscia di Gaza centrale. L’informazione proviene dall’Ospedale dei Martiri di Al-Aqa e viene ripresa da Al Jazeera.