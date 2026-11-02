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Incendio in una tenda per sfollati a Khan Younis: due bambini sono morti

Due bambini sono morti nell’incendio di una tenda per sfollati ad al-Mawasi, Khan Younis. Quattro persone ferite da colpi nel campo di al-Maghazi, Gaza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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ROMA, 31 ottobre 2026 — Due bambini hanno perso la vita in un incendio divampato all’interno di una tenda adibita a rifugio per sfollati ad al-Mawasi, nella località di Khan Younis, nel nord della Striscia di Gaza. La notizia è stata riferita dall’ospedale di Nasser a quanto riportato da Al Jazeera.

Nello stesso bollettino mediatico, viene segnalato che quattro persone sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco nel campo di al-Maghazi, nella Striscia di Gaza centrale. L’informazione proviene dall’Ospedale dei Martiri di Al-Aqa e viene ripresa da Al Jazeera.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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