WhatsApp, Facebook, Instagram non funzionano oggi pomeriggio, diverse le segnalazioni da parte di lettori.

I servizi online, e le relative app, dai siti e da cell, sono irraggiungibili.

I problemi si registrano nelle macchine del gruppo Facebook.

WhatsApp non parte, Facebook irraggiungibile, Istagram non si apre: è un vero e proprio black out.

Oggi, 4 ottobre 2021, a partire dalle 17:15 del pomeriggio, tutti i sistemi sono andati ko.

Non ci sono commenti ufficiali da parte della società al momento.

Impossibile quindi capire se si tratta di un guasto (ma i server nel mondo sono migliaia) o un attacco di eventuali malintenzionati.

WhatsApp, Facebook, Instagram, nel momento in cui scriviamo (lunedì ore 19.00) sono tutti fuori servizio.