Walter Onichini è in carcere, Zaia: “Mattarella conceda la grazia”

Caso Onichini: Zaia chiede la grazia per il macellaio che è in carcere per aver sparato al ladro.

“Mi rivolgo al capo dello Stato e chiedo che venga concessa la grazia a Walter Onichini”, sono state le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito alla vicenda che vede protagonista il macellaio padovano detenuto in carcere a Venezia dopo una condanna per aver sparato ad un ladro, ferendolo, che stava tentando di rubargli l’auto nel giardino della sua abitazione.

Il governatore ha sottolineato che l’unico fatto concreto è che “il ladro è libero e Onichini è in galera. Gli esprimo la mia totale vicinanza. – ha aggiunto – Sarebbe il caso di guardare al perché è accaduto, penso che sia stato preso dal panico. Altri nella sua situazione sarebbero scappati, altri avrebbero preso il primo oggetto contundente per colpirlo. Bisogna riconoscergli le attenuanti”.

“Siamo il Paese dell’impunità e per andare in galera bisogna farla davvero grossa. Si valuti quantomeno di mandarlo ai domiciliari” ha concluso Zaia.

Zaia si è accodato all’orientamento di Matteo Salvini che ieri si è recato al carcere di Venezia per fare visita al macellaio.

“Ho parlato con Walter, mi ha dato il numero della moglie, dell’avvocato, questo non è il posto per un padre di due figli di 7 e 9 anni, con i mutui accesi, l’unica soluzione è la domanda di grazia, ci vuole un po’ di pazienza. E anche sostegno economico perché i mutui non aspettano i tempi della giustizia italiana, quindi come Lega interverremo direttamente e speriamo che tanti altri facciano lo stesso”.

Il leader del Carroccio spiega la presa di posizione rispetto alla giustizia: “Ahimè è dentro da una settimana, dico ahimè perché tutti i casi precedenti, benzinai, tabaccai, ristoratori, gioiellieri e farmacisti si sono conclusi con assoluzioni, quindi non so perché i giudici abbiano fatto questa scelta, non la condivido assolutamente, però lavoro con quello che ho a disposizione, perciò domanda di grazia, 4 anni e 11 mesi per un lavoratore, padre di famiglia, con moglie e due figli che vanno alle elementari non sono ipotizzabili”.

“Conto che passi meno tempo possibile in carcere e possa tornare a casa il prima possibile. Non è una questione politica, ma di un padre di famiglia di 41 anni che dovrebbe essere a casa e non in carcere, chiederò, nel rispetto dei ruoli e di ciascuno, penso a nome di tanti, che il prima possibile possa tornare a casa a lavorare e mettere a letto i suoi figli”.

Il leader della Lega prende le distanze dalle scelte giudiziarie: “Non condivido il parere della giustizia, i momenti di terrore possono durare trenta secondi o dodici ore, non posso giudicare gli atti di un altro essere umano, spero di non trovarmi mai in quelle condizioni, perché nessuno è lucido in quei momenti. Né quando spara senza ammazzare, per fortuna, né quando va avanti nelle ore successive, soccorrendo o non soccorrendo”.

La strategia di Salvini sarà quella di puntare sulla storia della famiglia, più che sugli aspetti giudiziari: “Dopo otto anni penso che chiudere in sei metri quadri – ovviamente è da solo perché alcuni altri ospiti di altre nazionalità potrebbero non esser particolarmente educati nei suoi confronti -, ho chiesto che venga tutelato, sorvegliato, protetto. La giustizia italiana ha dato la sua sentenza, ora c’è qualcuno che sta più sopra e conto che conosco la storia di questa famiglia. Porterò al presidente Mattarella non atti giudiziari, non sta a me, ma la sua storia. Uno può aver sbagliato, per carità di Dio, però star cinque anni lontani dai figli, oltretutto con il rapinatore che è a spasso, non penso che sia la fine degna di questa vicenda”.

Ma Salvini ce l’ha anche con l’autonomia discrezionale dei giudici.

“Serve una riforma della giustizia, non è possibile che a episodi simili corrispondano assoluzioni o condanne”. Lo ha detto da Venezia Matteo Salvini.

“Ne so qualcosa perché sull’episodio di sequestro di persona sono stato assolto a Catania perché il fatto non sussiste – aggiunge – e rinviato a giudizio a Palermo dove comincio il mio processo il 23 ottobre, quindi bisognerebbe lasciare discrezionalità limitata ai giudici”.

Salvini ha proseguito: “Uno interpreta la legittima difesa a seconda dei casi. Io di casi simili ne ho seguiti tanti, sia prima della legge, sia dopo la legge. In carcere forse ne sono andato a trovare uno, a Piacenza, ma ben prima della legge sulla legittima difesa. In tutti gli altri casi c’è stata l’assoluzione, nel caso di Onichini no, vediamo di – non polemizzo – risolverla in altra maniera con chi sta più in alto”.