Venezia presa d’assalto. Actv mette in acqua i bis (il video)

Venezia presa d’assalto nella seconda domenica di un Veneto tornato giallo che tutti hanno interpretato come “Fine del Covid – liberi tutti”.

Una magnifica giornata con il sole di maggio ha spinto visitatori e gitanti ad arrivare sin dalle prime ore della mattina.

Uno dei problemi, come vedremo più sotto, è che tutti gli arrivi devono rientrare all’imbrunire con tempi stretti dato che il coprifuoco è ancora in vigore, quindi sono grandi masse di persone che si muovono nello stesso momento.

Il video qui sotto mostra uno di questi momenti pomeridiani in cui i trasporti faticano a reggere l’urto delle persone arrivate che spingono per rientrare.

Ma andiamo con ordine: i numeri ufficiali dicono che sono arrivate oltre 30mila persone. Chi era per strada ne dichiara anche di più dato che ci sarebbe stato un ulteriore aumento rispetto al giorno precedente: un sabato già affollato e vicino a quelle cifre.

Tutti auspicavano il “ritorno alla normalità” ma nessuno immaginava un riversamento istantaneo così in massa in città, tanto meno Actv che si è trovata a fronteggiare code di persone da trasportare agli imbarcaderi principali.

Poco dopo le 10 del mattino la centrale operativa della Polizia locale comunicava che i parcheggi di piazzale Roma, erano al completo. Poco dopo sono risultati pieni anche quelli al Tronchetto.

Code anche alla Basilica di San marco e code per salire sul campanile. Le traettorie principali (Strada Nuova – Rialto – San Marco) si sono trovate improvvisamente intasate mentre i residenti cercavano di saltare il centro per arrivare a Lido.

C’è qualcosa di nuovo oggi in città, anzi d’antico, direbbe Pascoli mentre assiste ai rimbrotti di tutti, visitatori e residenti.

Chi erano i 30-35mila?

Per una buona metà erano dal mondo veneto in gita. Per quasi un’altra erano metà italiani extra-regione. Infine è stata registrata una minoranza di turisti stranieri (molti i tedeschi).

Nei trasporti, inevitabilmente, si sono verificati problemi.

L’azienda ha messo in acqua tutti i bis che poteva, addirittura ricorrendo ai vaporetti più grandi in rinforzo alla linea diretta 5. che di solito viene svolta dai motoscafi.

In alcuni casi non è stato possibile rispettare le regole per viaggiare al 50% della capacità massima, così come le distanze interpersonali a bordo sono diventate relative. Il personale che imbarcava non ce la faceva fisicamente a reggere l’urto delle persone.

Festeggiano, intanto, bar e ristoranti che hanno registrato quasi ovunque il tutto esaurito con tavolate che a volte si sono protratte anche fino a oltre le 16 tanta era la voglia di convivialità.

Al tramonto gli spostamenti di ritorno. Stazione Santa Lucia presa d’assalto, Piazzale Roma e Tronchetto pieni.

Punti critici: San Zaccaria, dove i visitatori hanno scoperto che non era sufficiente individuare il pontile giusto per fare ritorno, e Murano e Burano dove i mezzi di linea hanno fatto estrema fatica a riportare indietro i visitatori domenicali delle isole.

Alla sera, poi, il rientro dalle spiagge con vaporetti e ferry boat presi d’assalto.

Video: situazione di affollamento a bordo di un vaporetto. nella fascia oraria delle 18, quando i mezzi più grandi già sostituivano i motoscafi a San Zaccaria.