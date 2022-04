Venezia e le sue pittrici, il nuovo libro di Laura Latini

Venezia e le sue pittrici, di Laura Latini, edizione Youcanprint, Lecce, racconta la storia artistica e personale di tre grandi pittrici veneziane : Giulia Lama, Rosalba Carriera ed Emma Ciardi.

Le loro vicende ci permettono di capire quali siano state le difficoltà da loro incontrate, spesso in quanto donne, nel dimostrare il loro talento e il contributo importante che hanno fornito alla storia dell’arte.

I loro percorsi artistici sono inquadrati nel periodo storico in cui sono vissute, il Settecento per le prime due e l’Ottocento per la Ciardi.

Nel libro si forniscono utili descrizioni delle opere presenti nel nostro territorio di queste tre grandi pittrici.

Il libro è in vendita a 12 euro in tutti gli store on line e su prenotazione nelle librerie.

Laura Latini

ha pubblicato altri libri : 2 su Tintoretto e alcune raccolte di racconti sulla società contemporanea.