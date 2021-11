Venezia: previsioni riviste al rialzo. Ecco gli orari del Mose

Venezia, è confermato: stasera si alzano le paratoie del Mose contro l’acqua alta.

Le ultime informazioni indicano un peggioramento delle condizioni meteo. Sono state dunque modificate al rialzo i dati previsionali della marea prevista per stasera.

Il Comune annuncia ora per le 20.45 un picco di 130 centimetri (5 in più di quanto previsto in precedenza).

Si tratta di una marea molto sostenuta, codice arancione.

Il Mose è pronto ad azionare le barriere per difendere la laguna e la città di Venezia dall’acqua alta. Lo rende noto il Commissario Straordinario sottolineando che al momento si prevede a Venezia un colmo di 130 cm alle ore 20:45 e a Chioggia un colmo di 110 cm alle ore 21.

Pertanto, a condizioni meteo confermate, si prevede un possibile sollevamento della barriera di Treporti alle ore 17:15 e delle rimanenti barriere (San Nicolò, Malamocco e Chioggia) alle ore 18. L’operazione si concluderà alle ore 23 del 1 novembre e i canali verranno riaperti alla navigazione alle ore 1 del 2 novembre.

