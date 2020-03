Venezia, i trasporti al tempo del coronavirus. Alilaguna, Atvo e Actv: nuovi orari

Venezia e il veneziano stretti nella morsa alienante della separazione dalla vita attiva e le aziende di trasporto ricalibrano l’operatività. Alilaguna, Atvo e Actv hanno comunicato orari e nuove modulazioni così come sotto riportato.

ALILAGUNA

LINEA BLU

Dalle 6.15 alle 23.15 partenza dall’Aeroporto con frequenza oraria destinazione S. Zaccaria.

Dalle 04.50 alle 21.50 partenza da San zaccaria con frequenza oraria destinazione Aeroporto.

Linea Arancio: sospesa

Linea Verde: sospesa

“Abbiamo cercato di tenere l’asse principale (Aeroporto-Murano-Fond.Nove-Lido-San Marco) per garantire la mobilità su Murano, sull’ospedale, tanto che ad oggi l’utenza è costituita solo da residenti e pendolari”. “La situazione, con l’aeroporto azzerato, perché di questo si tratta, è difficile, non c’è da nasconderlo. Anche perché, ricordo, noi non abbiamo finanziamenti pubblici a differenza dalle altre aziende”, ci conferma il dirigente Alilaguna.

Alilaguna sanifica i propri mezzi di trasporto che svolgono servizio di linea, in conformità con le direttive emanate dalla Regione Veneto. Le imbarcazioni, prima di essere soggette ad ordinaria pulizia, vengono disinfettate con il GD90, detergente germicida e virucida efficace contro numerosi batteri e virus, tra cui il Coronavirus. Il disinfettante viene lasciato agire all’interno dell’imbarcazione almeno 30 minuti a porte chiuse.

ATVO

Da giovedì 19 marzo entreranno in vigore i nuovi orari del trasporto di Atvo, l’azienda di trasporto locale che serve il Veneto Orientale, rimodulati per le conseguenze del Dpcm su Coronavirus.

Durante i giorni feriali saranno applicati gli stessi orari che valevano per i festivi, con una riduzione delle percorrenze del 30%; alla domenica tutte le corse saranno sospese.

L’azienda, inoltre, ha deciso la sospensione della vendita di biglietti a bordo dei mezzi e raccomanda di mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone e di salire e scendere dalle porte posteriori dei bus.

I 303 mezzi della Flotta Atvo vengono sanificati attraverso un ozonizzatore, a porte chiuse, e con uno specifico detergente disinfettante liquido concentrato.

Ad oggi Atvo registra un carico massimo di cinque persone a corsa, su bus che hanno una capienza di 50 posti.

ACTV

Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua: a partire da inizio servizi di martedì 17 marzo 2020, le linee del servizio di navigazione e del servizio automobilistico urbano e extraurbano vengono ulteriormente modificate come sotto specificato.

La revisione del programma di esercizio che si rende necessaria, stante il nuovo contesto operativo, è stata ideata cercando di tutelare le fasce di punta dei pendolari, i collegamenti con Venezia e con le isole della Laguna di Venezia e le linee che connettono con gli Ospedali dell’Angelo di Mestre e il Civile di Venezia, ferma restando la necessaria salvaguardia della salute pubblica.

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO E EXTRAURBANO

Per tutti i giorni della settimana viene istituito il servizio ordinario festivo,

con le seguenti variazioni:

AUTOMOBILISTICO URBANO VENEZIA

le linee notturne circolari N1, N3, N4 e N5 e corse serali di linea 4 vengono sospese

linea T1 – dalle ore 09:00 in avanti la frequenza passa a 2 corse all’ora, dalle ore 20:00 il servizio viene effettuato tramite bus sostitutivi, ultima corsa alle ore 23:34 in direzione Favaro

linea T2 – dalle ore 09:00 in avanti la frequenza passa a 2 corse all’ora, dalle ore 20:00 il servizio viene effettuato tramite bus sostitutivi, ultima corsa alle ore 21:40 in direzione Mestre Centro

linea 2 – dalle ore 05:00 (partenza da Viale Don Sturzo in direzione Venezia) 2 corse all’ora (vengono mantenute le corse con capolinea Viale Don Sturzo)

linea 4L – da inizio servizi 4 corse all’ora (dalle 09:00 passa a 2 corse ora), ultima corsa alle ore 23:41 in direzione Venezia-Mestre Centro – ultima corsa da Venezia alle 23:49

linea 5 – da inizio servizi 2 corse all’ora, ultima corsa alle ore 23:10 in direzione Venezia-Villaggio Laguna-Aeroporto – ultima corsa da Venezia alle 23:40

linee 6 e 6L – da inizio servizi 2 corse all’ora, ultima corsa alle ore 23:40 in direzione Chirignago

linea 7 – sospesa (il collegamento con Venezia viene garantito dalla linea 7E con ultima corsa alle ore 23:35 in direzione Venezia-Mirano)

linea 9 – 1 corsa all’ora limitata a p.zza 27 Ottobre

linea 10 – da inizio servizi 2 corse all’ora e dalle 08.40 passa a 1 corsa all’ora

linea 18 – da inizio servizi 1 corsa all’ora (viene mantenuta quella con destinazione Ca’ Sabbioni e viene sospesa quella con destinazione Fusina)

linea 19 – da inizio servizi 2 corse all’ora e dalle 08:25 passa a 1 corsa all’ora

linea 43 – da inizio servizi 1 corsa all’ora, ultima corsa alle ore 19:20 in direzione Venezia-Stazione Ferroviaria di Mestre

linea 53 (urbana) – sospesa

linea 81F – sospesa

Nelle fasce pendolari del mattino saranno predisposte dalla Centrale Operativa corse di rinforzo sulle principali direttrici a seconda dell’effettiva necessità, lo stesso potrà essere disposto per quanto riguarda il rientro, principalmente da Venezia – P.le Roma.

AUTOMOBILISTICO URBANO LIDO

linea A – effettuata tutto il giorno

linea N – effettuata tutto il giorno

AUTOMOBILISTICO URBANO CHIOGGIA

servizio festivo

AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO

linea 53E – ultima corsa alle ore 23:00 in direzione Venezia-Dolo

linea 58E – da Piove di Sacco per Dolo dalle 05.35 alle 19.45 con 1 corsa all’ora solo feriale

linea 67E – da Piove di Sacco per Dolo dalle 06.10 alle 19.10 con 1 corsa all’ora solo feriale

linee 5E, 6E, 7E e 8E regolari (secondo l’orario festivo)

tutte le altre linee extraurbane sono sospese

SERVIZIO DI NAVIGAZIONE

linea 1 – regolare, 1 corsa ogni 20 minuti a partire dalle ore 20:45

linea 2 – effettua esclusivamente il collegamento tramite spola con 1 corsa ogni 10 minuti nelle fasce pendolari e 20 minuti nelle ore di morbida San Zaccaria-Zitelle, Giudecca Palanca-Zattere e Sacca Fisola-San Basilio

linee 3, 6, 10 e 15 – sospese

linee 4.1/4.2 – effettuano esclusivamente servizio spola F.Nove – Cimitero – Murano Colonna con 1 corsa ogni 10 minuti nelle fasce pendolari e 20 minuti nelle ore di morbida

linee 5.1/5.2 – effettuano il collegamento Lido SME-P.le Roma via Ospedale-F.te Nove-Ferrovia e viceversa con 1 corsa all’ora effettuando tutte le fermate previste da orario lungo il percorso

Linea 11:da Chioggia per Pellestrina/Cimitero. corse alle 4.50, 5.40, 6.40, 7.45, 8.45, 9.50, 10.50, 11.50, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 22.45, 23.45.

Da Pellestrina/Cimitero per Chioggia corse alle 5.15, 6.05, 7.10, 8.15, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 0.15

Linea 11: collegamento Alberoni/Faro Rocchetta-S. Maria del Mare servizio regolare

linee 12 e 13 – servizio ridotto come in occasione di scioperi 24 ore, effettuano 1 corsa ogni 60 minuti

linea 14 – servizio ridotto come in occasione di scioperi 24 ore (da San Zaccaria per P.ta Sabbioni corse alle ore 05:05, 06:40, 07:45, 12:05, 13:05, 14:05, 17:05, 18:05 e 19:05 // da P.ta Sabbioni Per San Zaccaria corse alle ore 05:55, 07:30, 08:35, 13:10, 14:10, 15:10, 18:10, 19:10 e 20:10)

linea 16 – effettua le seguenti corse, da Fusina a Zattere alle ore 08:00, 09:00 e 18:00 // da Zattere a Fusina alle ore 08:30, 17-30 e 18:30

linea 17 (ferry boat) – servizio ridotto come in occasione di scioperi 24 ore (da Lido San Nicolò per Tronchetto corse alle ore 6:40, 8:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00 // da Tronchetto per Lido San Nicolò alle ore 7:30, 9:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10 // sospesi i due collegamenti settimanali – due corse il lunedì e due corse il venerdì – tra Lido San Nicolò e P.ta Sabbioni. Servizio accessibile anche ai mezzi pesanti che trasportano beni di prima necessità, come da disposizioni del DPCM del 11/03/2020 e con prenotazione obbligatoria per tutti i veicoli, compresi mezzi condotti o trasportanti clienti diversamente abili in carrozzina

linea 20 – effettua le seguenti corse in partenza da San Zaccaria alle ore 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:30, 17:30, 18:30 e 19:30

linea 22 – corse limitate a F.te Nove (non prosegue per Tre Archi)

Regolare il servizio People Mover di collegamento tra Tronchetto e P.le Roma così come i parcheggi in struttura di P.le Roma (Autorimessa Comunale e Sant’Andrea) e Mestre (Park Costa e Park Candiani), da lunedì 16 marzo viene sospeso il pagamento delle sosta in transito su stalli strisce blu su tutto il territorio del comune di Venezia (ad esclusione di P.le Roma). Chiusi tutte le biglietterie Venezia Unica ad esclusione di P.le Roma e Mestre Centro (e i due punti vendita degli accessi ferry di Lido e Tronchetto) con orari ridotti. Chiusi gli uffici AVM Sosta e ZTL auto di P.le Candiani.

Il call center Hellovenezia osserverà il seguente orario ridotto: dalle ore 8:30 alle ore 17:00

Tutte le modifiche introdotte sono a carattere sperimentale e saranno oggetto di puntuale verifica e monitoraggio. In caso se ne rilevasse la necessità, si provvederà ad intervenire rispetto ad eventuali criticità segnalate.

Tali ulteriori modifiche – che si aggiungono a quanto già comunicato giovedì 12 marzo 2020 e di cui sono state informate le Organizzazioni Sindacali – si rendono necessarie al fine di eseguire quanto previsto dalla disposizione regionale, ovvero: mantenere un livello di servizi essenziali a soddisfare il fabbisogno di mobilità attualmente rilevabile, garantendo comunque l’accessibilità ai principali nodi (ad es. presidi sanitari, punti di interscambio, etc.), con particolare attenzione ai flussi pendolari;

garantire la sicurezza (droplet) di utenti e lavoratori all’interno dei mezzi e delle aree di fermata.

Resta la ferma volontà del Gruppo AMV di utilizzare tutti gli strumenti previsti per assicurare da una parte la salute di dipendenti e passeggeri e dall’altra la salvaguardia dei posti di lavoro in un contesto economico comunque complesso.

Continuano senza sosta le attività di sanificazione dei mezzi con interventi notturni su tutta la flotta in servizio e pulizie straordinarie durante il giorno con le unità navali e gli autobus disponibili. A tale volontà aderiscono le Istituzioni proprio a salvaguardia dell’azienda e dei posti di lavoro.

“Resta elevata in questa situazione – dichiara il Direttore Generale ing. Giovanni Seno – la preoccupazione e la soglia di attenzione rispetto sia alla salute pubblica sia alla tenuta dei bilanci aziendali. In tale contesto, continua l’attento lavoro di revisione dei servizi erogati e in generale di un corretto allineamento tra domanda e offerta in stretta collaborazione con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali. Stiamo lavorando giorno e notte con grande senso di responsabilità e con il duplice obiettivo di salvaguardare quanti più posti di lavoro possibili nonché la salute delle aziende del Gruppo e al contempo la salute di operatori e clienti. Voglio ringraziare personalmente – e a nome di tutti gli organi societari – i nostri dipendenti che non esito a definire eroi e che quotidianamente, con grande senso di servizio e appartenenza, svolgono il loro lavoro per garantire la mobilità delle persone”.