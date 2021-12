Venezia: ecco le barche private per evitare il controllo della certificazione verde sui mezzi Actv

Laddove non si convince, si scatena la creatività e il far da sé.

Barche private, iniziative dovunque, social scatenati, soprattutto tra chi vive nelle isole e deve recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola: ognuno si organizza a modo suo.

Pur di non dover salire su un vaporetto o una motonave e soprattutto per dire no all’obbligo della certificazione verde, il popolo dei ‘resistenti’, di chi le sue scelte le ha già fatte e non intende cambiarle, sta inventando il trasporto alternativo e i segnali concreti ci sono già, tutti ed evidenti nella comunicazione che coinvolge un alto numero di adesioni.

Oggi, il 6 Dicembre, prima giornata in corsa con tutte le sue incrinature, racconta la complessità di una comunità divisa sulle scelte ideologiche e di carattere sanitario.

L’obbligo all’esibizione del green pass per chi sale a bordo di un mezzo pubblico, forse ha convinto una parte di cittadini a vaccinarsi o a sottoporsi al tampone. Convinti e non toccati dalla norma che obbliga i ragazzi oltre i dodici anni al possesso della certificazione verde, nei mezzi d’acqua e di terra, gli adulti, i genitori, si ribellano al provvedimento o/e alla vaccinazione per i noti motivi pur diversi e articolati tra loro e non intendono adeguarsi.

Hanno deciso di ignorare la misura prevista dalla Relazione tecnica del decreto legge sull’obbligo vaccinale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. E non li hanno convinti neppure i dati preoccupanti degli ultimi giorni che registrano un notevole innalzamento del contagio pandemico.

E sono in tanti quelli che già aderiscono a questa iniziativa che porterà una moltitudine di barche in laguna provenienti da Murano, Burano, Lido, Pellestrina, Mazzorbo, Giudecca, che trasformeranno la fisionomia dell’ambiente marino, riportando in un certo senso la memoria a tempi lontani, quando la barca privata era un mezzo di trasporto utile e molto praticato.

Una qualche preoccupazione potrebbe riguardare le barche scoperte, soprattutto quelle che prevedono un viaggio lungo, ad esempio da Burano con le temperature invernali, la nebbia e la pioggia. Un viaggio ‘sembrerebbe’ poco adatto a dei bambini e ragazzi che devono andare a scuola. E poi ritornare a casa con il medesimo mezzo.

Tuttavia non ci saranno solo le barche dei privati in questa sfida, c’è chi sta ipotizzando veri e propri servizi alternativi a pagamento, da e per le isole, dando vita a nuove possibilità di trasporto, con tanto di biglietti e abbonamenti.

Poi ci sono iniziative gentili, come quelle del signor Michele Savorgnano disposto a fare la spola dalla Giudecca alle Zattere con la sua barca. Iniziativa che ha spinto altri veneziani a solidarizzare e a offrire il proprio aiuto, chi portando del caffè caldo, chi mettendosi a disposizione del generoso traghettatore.

Dal Lido un gruppo di cittadini sta cercando barche e persone disponibili a fare quel che sta facendo il signor Savorgnano.

Intanto pullulano le informazioni via web: il Gruppo Trasporti Ve offre opzioni e scelte differenziate inscritte in linee guida per offrire la scelta più consona alle diverse situazioni logistiche.

Spunta a Burano un nuovo servizio di trasporto acqueo privato per le persone prive della certificazione verde, sono motonavi, lancioni, mezzi offerti, pare, a prezzi calmierati che già sta riscuotendo molta approvazione fra gli abitanti dell’isola.

I veneziani più motivati a queste iniziative sono i genitori dei ragazzi sopra i dodici anni che non sono stati vaccinati ed è evidente che la crisi li riguardi da vicino.

Va detto che questo particolare aspetto mostra alcune evidenti criticità: i ragazzi possono andare a scuola senza green pass in aule spesso sovraffollate e l’obbligo di esibirlo invece nei mezzi, in qualche modo stride.

Marcello Pacifico, Presidente nazionale del Sindacato Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori), si è chiesto: ”Se il certificato verde viene ritenuto necessario nei mezzi di trasporto, allora perché per stare fermi nelle classi anche a meno di un metro di distanza diventa improvvisamente inutile? Ci piacerebbe che dal legislatore vi fosse un minimo di coerenza. Ci troviamo di fronte ad un obbligo, inizialmente surrettizio, che coinvolgendo anche i ragazzi nell’effettuazione coatta del tampone o del vaccino anti Covid, conferma ancora di più la scarsa legittimità del provvedimento”.

Concorda Chiara Iannarelli dei genitori di Articolo 26, che suggerisce: ”I ragazzi siano esonerati dall’obbligo di presentazione del Green pass. Si ricerchino soluzioni alternative. Valutiamo l’estensione del Green pass agli studenti per raggiungere la scuola con i mezzi pubblici un elemento di discriminazione nel diritto all’ istruzione, a partire dalle famiglie con più figli e quelle meno abbienti”.

Ritorna nelle valutazioni di chi vive nelle isole, soprattutto a Burano, l’opportunità di scavalcare il disagio, sottoponendosi al tampone, ma neppure questa strada sembra praticabile, visto il costo dei tamponi da eseguire ogni 48 ore che peserebbe sull’economia familiare e il fatto che nell’isola c’è una sola farmacia, un’unica possibilità per effettuarli.

Il conflitto a più voci riguarda i controlli a bordo dei mezzi Actv.

Il sindacato ha ripetutamente detto che i verificatori potranno svolgere il loro lavoro di controllo solo in presenza delle forze di polizia, norma del resto già prevista a tutela “dell’incolumità dei lavoratori”. Vien da sé una domanda: è possibile prevedere un agente a bordo di vaporetti, tram e altro ancora?”.

Di domanda in domanda e di causa in causa, torniamo alla causa prima: la pandemia. Nel rispetto più rigoroso per ogni scelta, si registra un clima che avrebbe bisogno di disintossicarsi dai troppi problemi che riguardano la salute, la vita e la morte dei nostri simili, la perdita del lavoro e l’impoverimento della società nel suo insieme.

I conflitti, la libertà e gli obblighi, gli stratagemmi, gli imbrogli. La buona e la mala fede. E l’arte di arrangiarsi, mentre il virus continua imperterrito il suo ossessivo viaggio fra chi lo osteggia, vaccinandosi, chi non può vaccinarsi e chi lo ignora, per paura, per scelta, per mancanza di informazioni, per troppe informazioni, per sentirsi libero di affidarsi al destino.