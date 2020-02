Venezia, apre domani l’approdo provvisorio di San Zaccaria B1

Terminate le operazioni di prima necessità per ripristinare la piena operatività di tutti gli impianti danneggiati dall’acqua alta, apre domani, sabato 15 febbraio, da inizio servizio, l’approdo provvisorio di San Zaccaria B1 in parziale sostituzione di San Zaccaria E/F (Danieli).

Al via da lunedì 17 febbraio i lavori per la costruzione dell’altro impianto provvisorio nei pressi del Ponte della Paglia.

All’approdo B1 fermeranno le linee 4.1, C-Colombina (solo per il periodo di Carnevale). La Linea Blu Alilaguna fermerà presso gli approdi San Zaccaria C e D (Jolanda). Prima corsa di linea 4.1 a San Zaccaria B1 sabato alle ore 06.41.

Con questo intervento si chiude il quadro delle operazioni di prima necessità volte a ripristinare la piena operatività di tutti gli impianti danneggiati dall’acqua alta (22 in tutto dopo la tragica notte del 12 novembre), seppur in modo parziale nei casi di maggior gravità come Arsenale e Rialto (A e B), aperti con operatività su uno dei due pontili e sui quali si interverrà tra marzo e aprile.

Ancora in cantiere le unità navali danneggiate a novembre, la previsione di fine lavori è entro l’estate.