Venezia, anziana gettata a terra per rubarle la borsetta

Anziana gettata a terra a Venezia per rubarle la borsetta: uno dei crimini più odiosi che si possano verificare soprattutto nella nostra città, dove per una persona della terza età poter rimanere sano per spostarsi è fondamentale.

Il brutto fatto è avvenuto sabato pomeriggio a Santa margherita.

La signora improvvisamente ha ricevuto un violento spintone arrivare da dietro e in quel momento ha pensato solo di limitare i danni cercando di salvarsi.

Alle sue spalle il malintenzionato che in un secondo ha arraffato la borsetta ed è scomparso.

Secondo la prima ricostruzione la donna, che aveva appena fatto un prelievo al bancomat, era stata “adocchiata” e poi seguita in attesa della situazione più favorevole per derubarla.

Questo è puntualmente avvenuto appena la signora è entrata nella calle che conduce alla sua porta di casa proprio quando non c’era nessuno nei paraggi.

Solo qualche attimo dopo qualcuno ha sentito le invocazioni di aiuto della malcapitata.

Sul posto arriva la polizia e l’ambulanza ma la signora preferisce non andare in ospedale. E’ molto scossa e i dettagli sul delinquente sono molto scarni, anche perché è stata aggredita da dietro.

Nella borsa i 200 euro appena prelevati, i documenti, gli altri effetti personali della donna.

Non sono poche, comunque, le speranze di identificare il ladro dato che la zona è dotata di diverse telecamere di sorveglianza.