Veneto prima regione per numero di contagi Covid anche oggi.

Il poco entusiasmante primato avviene ai danni della Lombardia, superata per quanto riguarda il numero di nuovi positivi in 24 ore.

Veneto e Emilia Romagna registrano anche oggi più casi della Lombardia in 24 ore.

Il Veneto supera la Lombardia per numero di test positivi al coronavirus nelle 24 ore di 2.550 contro 1.562.

La Lombardia, oggi “solo” terza, viene scavalcata anche dall’Emilia Romagna, che fa registrare 1.891 casi.

Al quarto posto il Lazio con 1.372, poi la Campania con 1.060, la Puglia con 1.001.

Sotto









i mille casi il Piemonte con 911.

I tamponi complessivamente in Italia sono stati oltre 52 mila in meno del giorno precedente, come sempre avviene nel weekend e in particolare la domenica.

Alla luce degli ultimi dati sono in molti a chiedersi se è stata opportuna la scelta di adagiarsi in un protocollo “giallo” senza interventi forti per arginare l’epidemia per avere riguardo della ripresa economica.

La scelta, infatti, potrebbe ora mostrare questo risvolto









nel quale potrebbero essere necessari provvedimenti drastici più avanti, più pesanti o più lunghi, mentre altri magari vengono guardati mentre escono dall’emergenza.

Il presidente del Veneto, Luca zaia, rassicura però che: “Il sistema ospedaliero funziona benissimo, così pure il tracciamento”, anche se è costretto ad ammettere: “In Veneto il virus non si blocca come si sperava”.