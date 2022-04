Veneto: +7.333 casi. Rt tocca il massimo da dicembre

In Veneto 7.333 nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore.

Un dato di poco sotto al report di ieri (7.720), e che conferma il nuovo rialzo del virus.

Si contano anche 11 vittime.

Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia è pari a 1.498.035, quello dei decessi a 14.164.

Leggero rialzo del dato degli attuali positivi e in isolamento, 81.641 (+ 568).

Crescono anche i numeri ospedalieri, con 840 (+15) malati Covid in area medica, mentre scende leggermente quello dei ricoverati in terapia intensiva, 59 (-2).

Sempre bassa l’attività vaccinale. Ieri sono state fatte complessivamente 3.378 somministrazioni, delle quali 103 prime dosi.

In ottica nazionale, era dallo scorso fine dicembre che l’indice di trasmissibilità Rt non superava il valore di 1,24 registrato oggi.

Il dato di oggi sfora, dunque, la soglia epidemica dell’unità.

Il valore di Rt si era infatti mantenuto sempre sotto 1,24 nei mesi di ottobre e novembre scorsi. E’ poi schizzato in alto nel monitoraggio del 7 gennaio 2022 relativo al periodo 15 dicembre -28 dicembre 2021, registrando un valore medio calcolato sui casi sintomatici pari a 1,43 con un range compreso appunto tra 1,23 e 2.