Tromba d’aria a Teglio Veneto: tetti scoperchiati e alberi sradicati

Tromba d’aria nel primo pomeriggio a Teglio Veneto.

Dalle 15:30, i vigili del fuoco stanno operando in varie zone appunto di Teglio Veneto (VE) per il violento evento meteorologico che ha comportato vento molto forte e rovescio temporalesco in tutta la zona.

Fortunatamente non si registrano persone ferite.

I pompieri stanno operando per alcuni tetti di abitazioni scoperchiate oltre alla caduta di rami e alberi.

I vigili del fuoco sono accorsi con squadre da San Donà, Portogruaro e Mestre.

Gli operatori sono all’opera per ripristinare la sicurezza, rimuovendo ostacoli alla circolazione ed elementi che possono risultare pericolosi.

Una decina le richieste di soccorso diverse finora.

La forza del vento ha provocato anche la caduta di un albero che si è abbattuto su una casa di cura di Via dell’Unione.

La Regione del Veneto aveva emanato proprio per oggi un comunicato di allerta per la possibilità di eventi temporaleschi:

“Dalle ore centrali di oggi 29/06, fase di instabilità specie sui settori nord-orientali della regione con probabili rovesci e temporali sparsi dapprima sulle Dolomiti e in successiva estensione alle Prealpi orientali e localmente tra pedemontana orientale e pianura nordorientale. Possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento)”.