Treviso prolunga abbonamenti trasporti non usufruiti per il lock down

Treviso: buona notizia per i residenti (e non) fruitori del servizio di trasporto pubblico.

L’azienda di trasporto pubblico locale Mobilità di Marca (Mom) prolungherà gratuitamente, a chi ne faccia richiesta, la validità dell’abbonamento per un periodo pari a quello in cui, a causa delle restrizioni per il Covid-19, il servizio non è stato usufruito.

I periodi di interesse sono quelli in cui scuole ed attività lavorative che motivavano gli spostamenti dei pendolari sono invece poi rimaste chiuse.

Il provvedimento è stato comunicato oggi dal presidente della compagnia, Giacomo Colladon.

Fino al 30 settembre 2020, quindi, gli utenti con abbonamento in corso di validità possono inoltrare la propria richiesta di ristoro tramite il sito mobilitadimarca.it.

La direzione prevede un flusso di istanze non inferiore a 30 mila richieste.

