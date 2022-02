Trading online: occhi puntati su criptovalute, petrolio e banche centrali

In questo primo trimestre del 2022 alcuni asset d’investimento si trovano sotto la lente d’ingrandimento di analisti e investitori di tutto il mondo. Il biennio precedente, segnato in modo netto dall’avvento della pandemia e dal tentativo di contenere la diffusione del virus Covid 19, hanno reso evidente che in qualsiasi periodo storico vi sono dei comparti che possono crescere in modo significativo. Ne sono stati un esempio lampante i principali titoli farmaceutici e appartenenti al settore biomedicale.

Allo stesso modo adesso i traders, ovvero coloro che investono tramite le piattaforme per il trading online, stanno cercando di comprendere quali potrebbero essere i migliori asset di questo periodo. A destare un interesse particolarmente alto in questa fase sono le criptovalute, con diverse di queste che hanno raggiunto dei possibili interessanti “punti d’ingresso”. Anche il petrolio è sotto stretta osservazione, visto che il suo costo è tornato su livelli molto alti.

Infine vi è poi un’attenzione continua verso l’inflazione e le politiche monetarie delle banche centrali, le quali hanno il “potere” di influenzare, sia in positivo che in negativo, i mercati con le loro decisioni. Secondo alcune previsioni, questi enti sono chiamati nel corso del 2022 a riuscire ad annullare gli effetti dell’inflazione che sta interessando Stati Uniti ed Europa, anche grazie ad interventi sui tassi d’interesse e sul costo del denaro.

Come investire in criptovalute o materie prime

Per chi desidera investire in criptovalute, il primo passo da compiere è quello di informarsi e studiare il mondo degli investimenti finanziari. A questo proposito per capire come fare trading si consiglia di leggere la guida messa a disposizione da Tradingonline.me, che spiega in modo chiaro quali passi effettuare per operare con i numerosi asset che i mercati offrono tra cui anche le criptovalute. Per iniziare ad investire è necessario affidarsi ai migliori broker per il trading online che hanno creato negli anni delle apposite App che sono semplicissime da utilizzare e vantano molti vantaggi.

Alcuni di questi punti di forza sono, ad esempio:

– Massima semplicità d’uso.

– Livello di sicurezza elevatissimo.

– Ottimi strumenti di gestione facilitata.

– Assenza di commissioni sulle compravendite.

– Presenza di una modalità demo.

– Catalogo di titoli molto ampio.

Questi sono soltanto alcuni esempi che accomunano però le positività dei migliori broker per il trading online, indicati spesso anche dalle migliori guide del settore. Il grado di sicurezza di questi strumenti d’investimento può essere verificato consultando le licenze internazionali in possesso di un determinato broker, come ad esempio il CySec che attesta un elevatissimo livello di affidabilità. Molti esperti consigliano di utilizzare solo piattaforme di questo genere, note per l’alto grado di sicurezza.

Il loro funzionamento si basa sui cfd, contratti per differenza, i quali sono dei titoli che nel caso delle criptovalute e delle materie prime possono essere acquistati e rivenduti in qualsiasi momento. I cfd simulano in modo “fedele” l’andamento dell’asset a cui fanno riferimento ed hanno sempre una forbice, o spread, tra il valore di acquisto e quello di vendita. E’ proprio questo differenziale a permettere agli investitori di operare in assenza di commissioni.

Come valutare criptovalute e petrolio

Alcune famose criptovalute provengono da un 2021 letteralmente da record, dove hanno raggiunto dei valori senza precedenti. Tra queste vi sono sicuramente le due valute digitali maggiormente conosciute e capitalizzate, il Bitcoin ed Ethereum, oltre che alcune nuove valute emergenti come Shiba Inu. La chiusura dell’anno e l’avvio del 2022 è stata invece contraddistinta da un generale andamento ribassista che si è protratto fino all’inizio di febbraio.

Questo periodo ha rappresentato, secondo molti investitori, un buono punto di ingresso per chi desiderava acquistare questi asset. Anche se provenienti da qualche giorno di tendenza al rialzo, le crypto si trovano ancora in questa congiuntura molto interessante. Per valutare un investimento in valute digitali occorre però sempre ricordare che queste rappresentano un ambito con un elevato grado di rischio, dal momento che sono contraddistinte da un altissimo livello di volatilità.

Il discorso è leggermente diverso per chi desidera investire attraverso il petrolio, in quanto secondo gli analisti, questo settore potrebbe beneficiare della crisi energetica in corso e restare su livelli molto elevati per tutto il 2022. Anche in questo caso, come d’altronde in ogni investimento, occorre procedere con cautela e valutare il grado di rischio. Un investimento può avere come base l’andamento del petrolio quando prevede l’acquisto della materia prima o un titolo di una società operante nel settore.