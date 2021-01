Torna lo scirocco: sabato mattina prevista una marea di 105 centimetri

Il centro previsioni maree del Comune di Venezia ha annunciato una marea di 105 centimetri per sabato 23 gennaio alle 6.10 del mattino. «Le condizioni sono favorevoli al fenomeno dell’acqua alta per il veloce passaggio di un minimo depressionario».

Tra venerdì e sabato, secondo le anticipazioni meteo Arpav, il tempo sarà perturbato con precipitazioni diffuse, anche forti nel pomeriggio, rovesci e rinforzi di scirocco sulla costa. In moderato aumento le temperature, specie sulle zone pianeggianti, mentre i venti, in base alle condizioni attese, dal pomeriggio saranno in rinforzo dai quadranti orientali. La quota di sollevamento delle barriere del Mose è ancora fissata a 130 centimetri, ma i punti bassi, come San Marco, vanno sott’acqua a 100-110.