Tar riapre al Duferco per le crociere a Venezia, Tomaello: “Si tratta di un concorso di idee”

Posto che sarà necessario analizzare la sentenza del Tar che riapre al progetto Duferco, e che è l’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico settentrionale a gestire il concorso di idee per la realizzazione di attracchi per le navi da crociera esterni alla laguna di Venezia, la svolta di ieri non avrà nell’immediato effetti sull’operatività della crocieristica.

Ne è convinto l’assessore comunale al Porto e vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello, che parlando alla agenzia giornalistica ‘Dire’ ribadisce il suo scetticismo nei confronti di un eventuale porto offshore e l’auspicio che la soluzione Marghera, con la sponda Nord del canale Nord e il canale Vittorio Emanuele per raggiungere l’attuale Marittima, possa diventare quella definitiva.

Il fatto che, secondo quanto deciso dal Tar, il progetto Duferco debba ora essere ammesso al concorso di idee non cambia insomma la sostanza: “Il concorso di idee è un concorso, non è detto che poi tra le idee presentate ce ne sia una che risolva tutti i problemi e che abbia le carte in regola per diventare la soluzione definitiva”, afferma Tomaello. Senza contare che poi, quale che sarà la soluzione individuata, “le associazioni ambientaliste hanno già annunciato che presenteranno ricorso” e la stessa sentenza del Tar di ieri interviene ora ad allungare i tempi.

Per veder partire i cantieri di un eventuale porto offshore rischiano quindi di volerci parecchi anni, probabilmente troppi. “Venezia ha già avuto il Mose, che ora finalmente funziona ma ha richiesto decenni e ingenti risorse”… E di certo ora “non è pensabile un’altra grande opera pronta tra 50 anni, quando magari le navi da crociera non si useranno neanche più”.

Anche perché nel frattempo, mentre l’iter del concorso di idee – ora più complicato – procede, “le navi continueranno ad arrivare”, prima negli approdi temporanei diffusi e poi sull’approdo previsto sulla sponda Nord del Canale Nord, che “auspico possa diventare la soluzione definitiva”. Diverso il discorso per quanto riguarda l’invio al Cipess del progetto Duferco, stabilito da Tar. Di questo “se ne occuperà il Governo”, conclude Tomaello.