Sottopasso via Scaramuzza “liberato” dall’acqua

Una squadra di Veritas è intervenuta questa mattina per far defluire l’acqua che ieri sera, dopo un forte temporale, aveva invaso il sottopasso di via scaramuzza, a Mestre.

I tecnici di Veritas hanno constatato la mancanza di protezione (la cosiddetta piletta) in alcuni tombini per il deflusso dell’acqua, con il risultato che gli scarichi risultavano intasati.

Qualcuno, inoltre, aveva peggiorato la situazione incastrando negli scarichi senza piletta lattine e bottiglie, con il risultato di creare un vero e proprio tappo che in poche decine di minuti ieri sera ha fatto allagare il sottopasso.