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Linea temporalesca in avvicinamento su Roma, drone registra l’ammasso in movimento

Una linea temporalesca si avvicina a Roma: un drone in volo su Torresina-Casalotti ha ripreso l’ammasso temporalesco in movimento verso la città (09/10/2026).

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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09/10/2026 — Una linea temporalesca è in movimento verso la città di Roma.

Un drone in volo sull’area di Torresina – Casalotti ha ripreso l’ammasso temporalesco mentre si spostava in direzione della capitale. Le registrazioni mostrano il fronte nuvoloso in avvicinamento alla città.

La segnalazione proviene dalle riprese effettuate il 9 ottobre 2026 e diffuse dalle testate che hanno raccolto il materiale. Non sono forniti altri dettagli su intensità o possibili effetti attesi per la zona urbana.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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