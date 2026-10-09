Linea temporalesca in avvicinamento su Roma, drone registra l’ammasso in movimento

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09/10/2026 — Una linea temporalesca è in movimento verso la città di Roma.

Un drone in volo sull’area di Torresina – Casalotti ha ripreso l’ammasso temporalesco mentre si spostava in direzione della capitale. Le registrazioni mostrano il fronte nuvoloso in avvicinamento alla città.

La segnalazione proviene dalle riprese effettuate il 9 ottobre 2026 e diffuse dalle testate che hanno raccolto il materiale. Non sono forniti altri dettagli su intensità o possibili effetti attesi per la zona urbana.