Ladispoli, mare agitato e acqua torbida alla foce del Sanguinara dopo il maltempo

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Dopo il forte maltempo che ha interessato la zona nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2026, il mare alla foce del fiume Sanguinara è apparso vorticoso e l’acqua torbida lungo il lungomare di Ladispoli, in provincia di Roma.

L’ondata di pioggia ha colpito la fascia costiera nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre; a seguito delle precipitazioni si sono registrati fenomeni di agitazione marina e intorbidamento delle acque nella zona della foce.

La condizione del mare si è manifestata proprio sul lungomare cittadino, dove il fiume Sanguinara sfocia nel mare Adriatico. Non sono riportati altri dettagli su danni o interventi conseguenti al maltempo.