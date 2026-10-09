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Ladispoli, mare agitato e acqua torbida alla foce del Sanguinara dopo il maltempo

A Ladispoli, dopo il forte maltempo del pomeriggio dell’8 ottobre 2026, il mare alla foce del fiume Sanguinara è risultato torbido e vorticoso sul lungomare.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Dopo il forte maltempo che ha interessato la zona nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2026, il mare alla foce del fiume Sanguinara è apparso vorticoso e l’acqua torbida lungo il lungomare di Ladispoli, in provincia di Roma.

L’ondata di pioggia ha colpito la fascia costiera nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre; a seguito delle precipitazioni si sono registrati fenomeni di agitazione marina e intorbidamento delle acque nella zona della foce.

La condizione del mare si è manifestata proprio sul lungomare cittadino, dove il fiume Sanguinara sfocia nel mare Adriatico. Non sono riportati altri dettagli su danni o interventi conseguenti al maltempo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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