Sede del Pd di Campalto imbrattata da motti anti-americani

La sede del Pd di Campalto è stata imbrattata da ignoti con simboli nazisti. Lo rendono noto fonti del Pd lagunare.

“Questa notte è stata imbrattata con simboli nazisti la sede del Pd Campalto dove era esposto un forte messaggio di solidarietà al popolo ucraino contro la guerra – rileva Monica Sambo consigliera comunale del Pd a Venezia -. Non saranno queste intimidazioni a frenare i nostri valori antifascisti e di pace”. “Questi atti vandalici, anzi, rafforzano ancor più la nostra partecipazione democratica e la nostra richiesta di pace in un momento così drammatico per l’Europa e per il mondo conclude -. Come partito democratico continueremo a chiedere l’immediato cessate il fuoco in Ucraina e per ribadire che la guerra non possa mai essere la soluzione”.

Sul fatto è intervenuto anche il governatore del Veneto.

“Il tragico momento che l’Europa sta vivendo dovrebbe da solo essere motivo quantomeno di riflessione sul valore della pace. Evidentemente per qualcuno non è così o stenta a capirlo. Esprimo i sentimenti di assoluta condanna per quanto successo a Campalto dove qualcuno ha voluto dimostrare che, nella contrapposizione politica, è ancora possibile il ricorso all’utilizzo di simboli offensivi per l’umanità intera e che si richiamano a tragedie immani della nostra storia. A nome dei Veneti esprimo la mia solidarietà e riconfermo il rigetto di qualsiasi forma di odio e di violenza politica sia materiale che ideologica”.

Con queste parole Luca Zaia ha sottolineato la sua solidarietà per le notizie giunte da Campalto (Venezia).