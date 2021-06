La scuola delle Imeldine sarà un altro albergo

La scuola delle Suore Imeldine sarà un altro albergo, in campo San Canciano è già presente il nuovo cantiere.

Ne dà notizia la Nuova Venezia oggi in edicola fornendo tutti i dettagli.

Si tratta di quella che è stata una delle scuole elementari di Venezia più famose a partire dagli anni ’50. La storia della scuola delle Suore Imeldine di Venezia è stata ben raccontata dal nostro Nino Baldan in visione soggettiva.

Dalla scuola sono usciti intere generazioni di bambini veneziani poi, a causa del calo demografico cittadino, del costante trasferimento in terraferma delle giovani coppie con relativa filiazione, del graduale ‘impoverimento’ del tessuto sociale della città (ben raccontato dall’articolo sopra citato), è intervenuta la diminuzione delle attività fino alla totale dismissione avvenuta a cavallo del nuovo millennio.

L’ex scuola delle Imeldine diventa così un altro albergo di Venezia, un albergo di tre piani in pieno centro, a due passi dai nevralgici Strada Nuova, Fondamente Nove e Rialto.

E per anticipare la domanda di quanti se lo stanno chiedendo: la delibera Comunale che blocca le nuove aperture alberghiere è del 2017. Evidentemente, però, non si è trattato di una chiusura “ermetica” visti i tanti esempi successivi.

(foto: l’ingresso di quella che era la Scuola Elementare Imeldine)