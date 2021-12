Sabato l’asta di beneficenza per Avapo Venezia

Sabato 11 dicembre alle ore 11.00 appuntamento nella filiale di Intesa San Paolo di Campo Manin a Venezia per la tradizionale asta di beneficenza che Christie’s, grazie alla generosa disponibilità di tante persone ed aziende, indice ormai da otto anni ogni Natale in favore di AVAPO VENEZIA, per raccogliere i fondi necessari allo svolgimento delle attività dell’Associazione.

Tra i lotti più interessanti che i partecipanti potranno aggiudicarsi: un pregiato vaso dell’artista e designer Laura De Santillana, scomparsa nel 2019, un paio di sneakers Golden Goose “for you and your loved one”, borse di Gucci, Prada, Valentino e Saint Laurent, un soggiorno in una tenuta sulla baia di Positano, la maglia autografata di Paulo Dybala. Saranno inoltre messe all’asta alcune opere realizzate dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti che le hanno generosamente offerte.

AVAPO VENEZIA nasce nel 1988 e da allora persegue, 365 giorni all’anno, l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei malati oncologici e dei loro familiari assicurando sostegno, rispetto e dignità. Ciò è possibile grazie all’impegno dei tanti volontari e dei medici, psicologi ed infermieri di AVAPO VENEZIA che operano sia presso le strutture sanitarie della città di Venezia che a domicilio dei pazienti. Per svolgere la propria attività AVAPO VENEZIA ha quindi necessità di raccogliere fondi ed è grata a quanti, partecipando all’asta, daranno il loro aiuto nello svolgimento della sua missione.

Info:

[email protected]