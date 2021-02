26enne esce dal Panorama con la playstation nascosta: fermato

Interventi dei carabinieri nell’ultimo weekend anche per furti nei centri commerciali e supermercati.

A cadere nelle maglie dell’Arma questa volta un giovane italiano, V.A. classe 1995, in trasferta dalla provincia di Treviso.

Il giovane, forse convinto che cambiando provincia il furto diventasse più facile, ha provato a prelevare una nuovissima consolle nascondendosela.

La consolle per videogiochi di ultimo modello è stata presa dallo scaffale della SME di Marghera, nel “parco commerciale Panorama”.

Per meglio perpetrare la sottrazione il giovane ha pensato di rimuovere anche la placca antitaccheggio dalla confezione.

Il piano è fallito quando

ha cercato di passare per l’uscita senza acquisti: scoperto e bloccato dalla sicurezza è stato preso in consegna dalla pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione.

Il giovane dovrà ora rispondere di furto.

Poco dopo un altro intervento era richiesto a carico di un uomo di origini tunisine (B.K., classe 1980), sorpreso dai Carabinieri dopo aver sottratto

ed occultato numerosi capi di abbigliamento dal piano “Coin” del centro commerciale “Le Barche” di Mestre.

Anche in questo caso il malintenzionato è stato bloccato mentre varcava l’uscita senza pagare il corrispettivo.

Per lui denuncia in stato di libertà, mentre la refurtiva, fortunatamente integra, è stata restituita alla proprietà per la rimessa in vendita.

(foto: l’intervento dei carabinieri di Mestre)