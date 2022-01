Rotta su Venezia: In barca e in bici lungo la litoranea veneta da Chioggia a Trieste

All’Ateneo Veneto lunedì 17 gennaio si fa… “rotta su Venezia”, assieme a Patrizio Roversi (Turisti per caso), grande esperto del viaggiare “slow”, per parlare di come si possa andare da Chioggia a Trieste in barca e in bici lungo la Litoranea Veneta.

L’occasione è data dalla presentazione del libro omonimo di Gianni Pasin “Rotta su Venezia” (Ediciclo Editore) che racconta, con il supporto di splendide immagini, il viaggio tra terra e mare, solcando le lagune, i fiumi e i canali della Litoranea Veneta, antico sistema di vie d’acqua che collega il Po al Golfo di Trieste.

Città antiche, Chioggia, Venezia e Trieste, porti, borghi, isole, spiagge e aree naturali si alternano lungo l’arco costiero che si spiega tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La navigazione e la pedalata, con il loro andamento slow, lasciano spazio a storie, incontri, riflessioni, scorci e tramonti indimenticabili. Paesaggi mai visti e luoghi noti emergono dalle acque come tante nuove scoperte e si fanno conoscere nella loro anima più autentica. Un viaggio tra storia, sapori e tradizioni di genti e terre strappate all’acqua. Esperienze uniche da rivivere grazie alle indicazioni per ripercorrere le tappe del percorso.

Gianni Pasin, originario di San Donà di Piave, è un imprenditore del Nordest che ha costruito il successo con il sacrificio e la forza di volontà. Un uomo d’altri tempi che ha saputo stare al passo con la modernità. Master Italia, l’azienda che ha creato 25 anni fa con il marchio Atlantis Caps, è diventata leader mondiale della commercializzazione dei cappelli d’alta qualità. Spirito libero, curioso e intraprendente, nel corso della sua movimentata vita, Pasin ha viaggiato in quasi 100 Paesi, sempre alla ricerca del bello e del nuovo. Ma le radici sono rimaste fortemente ancorate al Veneto, terra di cui è innamorato.