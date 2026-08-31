Ritrovato senza vita il 22enne di Saonara disperso sul Vajo Scuro

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È stato recuperato senza vita il giovane escursionista padovano di 22 anni scomparso da sabato nel Gruppo del Fumante. Il corpo è stato individuato oggi durante le operazioni di ricerca coordinate sul versante della Ferrata del Vajo Scuro.



Il ragazzo era partito sabato con l’intenzione di affrontare la ferrata e di passare la notte in rifugio. La famiglia, non avendo più sue notizie, aveva lanciato l’allarme quando la sua automobile è stata trovata ancora parcheggiata nei pressi del Rifugio Battisti, nella tarda serata di ieri.

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Alla ricerca hanno preso parte le squadre del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, Schio e Arsiero. I soccorritori hanno lavorato in sinergia con i finanzieri della Guardia di Finanza, intervenuti anche con un elicottero decollato da Venezia, e con i Vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno supportato le operazioni a terra.



Un elemento decisivo per il rinvenimento è arrivato da un altro escursionista che ieri, percorrendo la Ferrata del Vajo Scuro, aveva trovato alcuni oggetti lungo il sentiero. Pensandoli abbandonati li aveva raccolti. Solo oggi, venuto a conoscenza della ricerca, ha contattato i soccorritori per riferire quanto aveva visto e tolto dal percorso.



Sulla base della segnalazione, le squadre hanno concentrato gli accertamenti a valle della prima parte della ferrata. Una delle unità si è calata lungo la verticale del percorso e, procedendo sul terreno, ha rinvenuto altri effetti personali che sono risultati appartenere al giovane disperso.



In supporto alle ricerche a terra è stato impiegato anche un drone del Soccorso alpino. Le immagini catturate dall’alto hanno permesso di localizzare il corpo, confermando il tragico epilogo della vicenda.



Il giovane era originario di Saonara, nel Padovano. Al momento le autorità non hanno fornito dettagli ulteriori sulle circostanze della caduta né su eventuali fattori esterni che l’abbiano determinata.



Le verifiche e gli accertamenti proseguiranno per chiarire cosa sia accaduto durante la salita. Per cause ancora da chiarire, pare che il giovane sia caduto poco dopo aver iniziato la salita della Ferrata, precipitando per oltre 200 metri.