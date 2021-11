Punta Sabbioni: proseguono i lavori presso l’approdo

L’amministrazione comunale di Cavallino Treporti e AVM/ACTV informano la cittadinanza che le indagini di monitoraggio e gli interventi di manutenzione presso l’impianto di Punta Sabbioni stanno continuando, secondo il cronoprogramma condiviso in fase progettuale.

In particolare, da lunedì 8 novembre, sarà interessata l’area di uscita del pontile in direzione Venezia, la quale sarà interdetta dai lavori, modificando quindi le modalità di ingresso e deflusso e concentrando le stesse nell’area centrale (in corrispondenza delle biglietterie) per le linee 14 e 15, inibendo conseguentemente e in via temporanea la differenziazione tra accessi priority e all passenger.

Gli interventi in oggetto sono parte del progetto delle linee strategiche di studio, intervento e riqualificazione del Terminal che il tavolo tecnico composto da amministrazione comunale, AVM/ACTV, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Azienda Veneziana della Mobilità stanno condividendo.